lunes 29 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En enero

Vuelven las Peñas de la Familia al cerro de San Martín: música, unión y tradición con entrada gratuita

El Complejo Ceferino Namuncurá se llenará de folclore con shows en vivo durante cuatro noches del mes. Mirá cómo participar.

Por Redacción Tiempo de San Juan
En enero, vuelven las Peñas de la Familia al Complejo Ceferino Namuncurá en San Martín.

En enero, vuelven las Peñas de la Familia al Complejo Ceferino Namuncurá en San Martín.

Enero vuelve a regalar noches de encuentro, música y tradición con las Peñas de la Familia, en el Complejo Turístico Religioso Ceferino Namuncurá, en San Martín, un lugar emblemático para la comunidad y el disfrute del verano.

Lee además
en san martin: discutio con los sobrinos de su pareja y lo agredieron a piedrazos
Peleas familiares

En San Martín: discutió con los sobrinos de su pareja y lo agredieron a piedrazos
villa san isidro ya tiene nueva subcomisaria
San Martín

Villa San Isidro ya tiene nueva subcomisaría

Durante los días 3, 10, 17 y 24 de enero, desde las 21 horas, vecinos y visitantes podrán disfrutar de shows musicales en vivo, en un ambiente pensado para compartir en familia y celebrar nuestras raíces culturales. Todo, con entrada libre y gratuita.

image

"Cada jornada será una invitación a encontrarse, a bailar y a escuchar la música que representa nuestra identidad, fortaleciendo el sentido de comunidad y el respeto por las tradiciones que nos caracterizan", afirmaron desde el municipio.

La propuesta, además, será transmitida en vivo a través del canal de YouTube de la Municipalidad de San Martín, permitiendo que más personas puedan ser parte de esta experiencia.

Temas
Seguí leyendo

Con 300 artistas en escena, San Juan vivirá el tradicional Belén Viviente en medio de la montaña

Nueva temporada en Ischigualasto: nuevos horarios y noches mágicas de luna llena

Buscan a "Negrita", la perrita que se escapó por la pirotecnia en Navidad y ofrecen recompensa

Estos son los cupones no premiados ganadores del sorteo del 2025 de la Caja de Acción Social

Video: el orgullo de Desamparados que supo levantarse y reconstruirse

Artífice de la Alianza Francesa, alma máter del auditorio y "la vieja del Docke": las mil vidas de Carmen Renard y los documentos inéditos

Buscan a familiares de un sanjuanino internado en grave estado en Neuquén

Vecinos de Chimbas y Rivadavia reportaron cortes de luz

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
nueva temporada en ischigualasto: nuevos horarios y noches magicas de luna llena
Turismo

Nueva temporada en Ischigualasto: nuevos horarios y noches mágicas de luna llena

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Chocó en Albardón y perdió millones que llevaba en efectivo porque volaron por los aires
Insólito accidente

Chocó en Albardón y perdió millones que llevaba en efectivo porque volaron por los aires

Tragedia en Chimbas: jugaba al fútbol, golpeó su cabeza con un arco, convulsionó y falleció
Grave

Tragedia en Chimbas: jugaba al fútbol, golpeó su cabeza con un arco, convulsionó y falleció

El hombre que murió en una cancha de Chimbas era dirigente de Colón Junior
Dolor

El hombre que murió en una cancha de Chimbas era dirigente de Colón Junior

El ministro de la Corte de Justicia de San Juan, Guillermo De Sanctis.
Deceso

Quién era el hermano del cortista Guillermo De Sanctis que murió a los 77 años

La tormenta en San Juan.
Clima

Tormentas para el lunes: alerta amarilla en el Este sanjuanino

Te Puede Interesar

Baigorrí retomó el camino de Quattropani y aplicó mano dura en Flagrancia
Ministerio Público

Baigorrí retomó el camino de Quattropani y aplicó "mano dura" en Flagrancia

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa.
Relevamiento

Empleadores ¿y también "empleados"?: el otro fenómeno del que habló el comercio de San Juan durante 2025

El beneficio que permite pagar en cuotas el consumo eléctrico a empresas incluye a firmas como bodegas, mosteras y frigoríficos.
En San Juan

Las empresas agroindustriales podrán pagar la energía en cuotas durante los meses de más consumo

Chocó en Albardón y perdió millones que llevaba en efectivo porque volaron por los aires
Insólito accidente

Chocó en Albardón y perdió millones que llevaba en efectivo porque volaron por los aires

Intentaron robarle la camioneta a un sanjuanino en La Serena y el plan falló por una maniobra clave
Inseguridad

Intentaron robarle la camioneta a un sanjuanino en La Serena y el plan falló por una maniobra clave