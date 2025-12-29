Vuelven las Peñas de la Familia al cerro de San Martín: música, unión y tradición con entrada gratuita

Enero vuelve a regalar noches de encuentro, música y tradición con las Peñas de la Familia, en el Complejo Turístico Religioso Ceferino Namuncurá, en San Martín, un lugar emblemático para la comunidad y el disfrute del verano.
El Complejo Ceferino Namuncurá se llenará de folclore con shows en vivo durante cuatro noches del mes. Mirá cómo participar.
Durante los días 3, 10, 17 y 24 de enero, desde las 21 horas, vecinos y visitantes podrán disfrutar de shows musicales en vivo, en un ambiente pensado para compartir en familia y celebrar nuestras raíces culturales. Todo, con entrada libre y gratuita.
"Cada jornada será una invitación a encontrarse, a bailar y a escuchar la música que representa nuestra identidad, fortaleciendo el sentido de comunidad y el respeto por las tradiciones que nos caracterizan", afirmaron desde el municipio.
La propuesta, además, será transmitida en vivo a través del canal de YouTube de la Municipalidad de San Martín, permitiendo que más personas puedan ser parte de esta experiencia.