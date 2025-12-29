El Teatro del Bicentenario tiene nuevos horarios para sus visitas guiadas

Han nuevos horarios para las visitas guiadas en el Teatro del Bicentenario.

El Teatro del Bicentenario , espacio dependiente del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, continúa recibiendo a sanjuaninos y turistas que desean conocer por dentro uno de los polos culturales más importantes de la provincia.

En este marco, las visitas guiadas se realizan de lunes a sábado a las 10:30, 18:00 y 19:00, mientras que los domingos ofrece una visita exprés a las 18:00. Esta propuesta, apta para el público en general, tiene una duración aproximada de una hora y permite recorrer espacios emblemáticos como la Sala Principal, Sala Auditórium y Sala de Ensayo de Orquesta, entre otros sectores del teatro, siempre acompañados por un guía especializado. Cabe destacar que las visitas son gratuitas y no requieren reserva previa.

Así mismo, el horario de atención al público se realiza de lunes a viernes, de 10 a 13 y de 17 a 20 y los domingos de 17 a 19 .

Por otro lado, se informa que los días miércoles 31 del 2025 y jueves 1 de enero del 2026 no se realizarán visitas guiadas.

FUENTE: Sí San Juan