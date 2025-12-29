lunes 29 de diciembre 2025

Una opción en vacaciones

El Teatro del Bicentenario tiene nuevos horarios para sus visitas guiadas

Los recorridos permiten conocer espacios emblemáticos de manera gratuita y no requieren reserva previa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Han nuevos horarios para las visitas guiadas en el Teatro del Bicentenario.

Han nuevos horarios para las visitas guiadas en el Teatro del Bicentenario.

El Teatro del Bicentenario, espacio dependiente del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, continúa recibiendo a sanjuaninos y turistas que desean conocer por dentro uno de los polos culturales más importantes de la provincia.

En este marco, las visitas guiadas se realizan de lunes a sábado a las 10:30, 18:00 y 19:00, mientras que los domingos ofrece una visita exprés a las 18:00. Esta propuesta, apta para el público en general, tiene una duración aproximada de una hora y permite recorrer espacios emblemáticos como la Sala Principal, Sala Auditórium y Sala de Ensayo de Orquesta, entre otros sectores del teatro, siempre acompañados por un guía especializado. Cabe destacar que las visitas son gratuitas y no requieren reserva previa.

Así mismo, el horario de atención al público se realiza de lunes a viernes, de 10 a 13 y de 17 a 20 y los domingos de 17 a 19 .

Por otro lado, se informa que los días miércoles 31 del 2025 y jueves 1 de enero del 2026 no se realizarán visitas guiadas.

FUENTE: Sí San Juan

