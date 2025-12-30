martes 30 de diciembre 2025

Motociclismo

El enduro sanjuanino ruge fuerte en el plano nacional e internacional

Tal cual se anunció hace días atrás en el calendario de la CONAE, San Juan recibirá otra vez al Campeonato Argentino de Enduro. El calendario.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Nuevamente, nuestra provincia es anfitriona del certamen nacional de enduro, posicionando a San Juan como un lugar elegido para esta competencia. Además recibió eventos de primer nivel internacional, como el Six Days, cita mundial que tuvo su último paso en el 2023, y el Campeonato Mundial de Enduro (año 2013), entre otros. A esto se le suma dentro del enduro nacional, la organización de "3 Días de Enduro Argentina", que se realizará el próximo 15, 16 y 17 de mayo.

De acuerdo al calendario 2026 de la CONAE (Comisión Nacional de Enduro), la provincia fue confirmada como sede de la octava fecha (fecha simple), los días 22 y 23 de agosto. En el 2025, la apertura del certamen fue en Calingasta, con destacada organización y participación de pilotos sanjuaninos, además de los paisajes y la tradición fierrera que nos caracteriza.

Las últimas cuatro presencias del enduro argentino en San Juan 2021 – sexta fecha en El Pinar, Rivadavia2022 – segunda fecha en Rodeo, Iglesia 2023 – sexta y séptima fecha en Villicum, Albardón 2025 – primera y segunda fecha en Barreal, Calingasta

Calendario 2026 del Campeonato Argentino de Enduro Santa María (Córdoba) – fechas 1 y 2 Rincón (Neuquén) – fechas 3 y 4Metán (Salta) – fecha 5Aguilares (Tucumán) – fechas 6 y 7 Capital (San Juan) – fecha 8Tupungato (Mendoza) – fechas 9 y 10Bariloche (Río Negro) – fechas 11 y 12

