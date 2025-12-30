El enduro sanjuanino ruge fuerte en el plano nacional e internacional

Nuevamente, nuestra provincia es anfitriona del certamen nacional de enduro, posicionando a San Juan como un lugar elegido para esta competencia. Además recibió eventos de primer nivel internacional, como el Six Days, cita mundial que tuvo su último paso en el 2023, y el Campeonato Mundial de Enduro (año 2013), entre otros. A esto se le suma dentro del enduro nacional, la organización de "3 Días de Enduro Argentina", que se realizará el próximo 15, 16 y 17 de mayo.

De acuerdo al calendario 2026 de la CONAE (Comisión Nacional de Enduro), la provincia fue confirmada como sede de la octava fecha (fecha simple), los días 22 y 23 de agosto. En el 2025, la apertura del certamen fue en Calingasta, con destacada organización y participación de pilotos sanjuaninos, además de los paisajes y la tradición fierrera que nos caracteriza.

Las últimas cuatro presencias del enduro argentino en San Juan 2021 – sexta fecha en El Pinar, Rivadavia2022 – segunda fecha en Rodeo, Iglesia 2023 – sexta y séptima fecha en Villicum, Albardón 2025 – primera y segunda fecha en Barreal, Calingasta

Calendario 2026 del Campeonato Argentino de Enduro Santa María (Córdoba) – fechas 1 y 2 Rincón (Neuquén) – fechas 3 y 4Metán (Salta) – fecha 5Aguilares (Tucumán) – fechas 6 y 7 Capital (San Juan) – fecha 8Tupungato (Mendoza) – fechas 9 y 10Bariloche (Río Negro) – fechas 11 y 12