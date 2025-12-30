Diego 'Pulpo' González se despidió de San Martín con un sentido mensaje: "Di todo lo que tenía"

La decisión llega tras semanas de silencio y reflexión. El descenso fue un mazazo y el mediocampista prefirió tomar distancia antes de hacer público su futuro. Finalmente, eligió cerrar el ciclo con un mensaje de agradecimiento, fiel a un perfil que siempre priorizó el grupo y el compromiso dentro de la cancha.

Embed - Diego pulpo Gonzalez on Instagram: "Despues de un tiempo de mucha bronca, impotencia y dolor, solo toca aceptar la realidad, una realidad con la cual me va a tocar convivir. Pero si de algo se, es que la vida por algo nos hace pasar estos momentos, seguramente sea un aprendizaje para el día de mañana cuando me toque estar desde otro lado. Quiero agradecer a Jorge Miadosqui por la constante presencia, estar cerca del equipo y ser un gran presidente. A toda la dirigencia y cada uno de los empleados del club de todas las áreas que día a día estuvieron presentes. A cada uno de mis compañeros y cuerpo tecnico. A ustedes los hinchas pedirles disculpas (siempre di todo lo que tenia en cada partido y en el día a día siendo jugador de su amado San Martin) Gracias por tanto cariño desde el día en que llegué a la provincia, me hicieron sentir muy querido. Los llevaré siempre en mi corazón no tengo dudas que el fútbol nos volverá a encontrar!! Gracias @casanmartinsj por permitirme cumplir uno de los sueños más lindo que siempre tuve, el poder estar dentro de una cancha vistiendo y defendiendo los mismo colores en partidos oficiales junto a mi hermano @sebagonzalez.e Abrazo grande "Diego Pulpo Gonzalez""