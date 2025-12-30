martes 30 de diciembre 2025

Fin del ciclo

Diego 'Pulpo' González se despidió de San Martín con un sentido mensaje: "Di todo lo que tenía"

El futbolista que se sumó a San Martín a principio de año anunció que se va del Verdinegro. El mensaje que posteó en sus redes sociales, el saludo especial a Jorge Miadosqui y el agradecimiento especial a los hinchas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Después de una temporada intensa y con final amargo, Diego “Pulpo” González decidió dar un paso al costado en San Martín. El mediocampista, con pasado en Boca y hermano del 'Pulpito', eligió las redes sociales para comunicar su despedida, una vez que dejó pasar el tiempo necesario para procesar el golpe del descenso consumado en el Minella, que condenó al equipo a regresar a la Primera Nacional.

Con un mensaje extenso y sentido, González puso el foco en los agradecimientos. Destacó el respaldo del presidente Jorge Miadosqui y, sobre todo, el acompañamiento de los hinchas, que bancaron partido a partido incluso en los momentos más difíciles.

La decisión llega tras semanas de silencio y reflexión. El descenso fue un mazazo y el mediocampista prefirió tomar distancia antes de hacer público su futuro. Finalmente, eligió cerrar el ciclo con un mensaje de agradecimiento, fiel a un perfil que siempre priorizó el grupo y el compromiso dentro de la cancha.

El mensaje que publicó Diego "Pulpo" González en sus redes sociales:

Embed - Diego pulpo Gonzalez on Instagram: "Despues de un tiempo de mucha bronca, impotencia y dolor, solo toca aceptar la realidad, una realidad con la cual me va a tocar convivir. Pero si de algo se, es que la vida por algo nos hace pasar estos momentos, seguramente sea un aprendizaje para el día de mañana cuando me toque estar desde otro lado. Quiero agradecer a Jorge Miadosqui por la constante presencia, estar cerca del equipo y ser un gran presidente. A toda la dirigencia y cada uno de los empleados del club de todas las áreas que día a día estuvieron presentes. A cada uno de mis compañeros y cuerpo tecnico. A ustedes los hinchas pedirles disculpas (siempre di todo lo que tenia en cada partido y en el día a día siendo jugador de su amado San Martin) Gracias por tanto cariño desde el día en que llegué a la provincia, me hicieron sentir muy querido. Los llevaré siempre en mi corazón no tengo dudas que el fútbol nos volverá a encontrar!! Gracias @casanmartinsj por permitirme cumplir uno de los sueños más lindo que siempre tuve, el poder estar dentro de una cancha vistiendo y defendiendo los mismo colores en partidos oficiales junto a mi hermano @sebagonzalez.e Abrazo grande "Diego Pulpo Gonzalez""
View this post on Instagram

