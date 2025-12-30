martes 30 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Oficial

Con Fabricio Pérez en la mesa, presentaron la XXXII edición del Mundialito de Trinidad

La XXXII edición del tradicional torneo infantil fue presentada oficialmente y se jugará del 4 al 10 de enero. Más de 3.000 chicos y clubes de distintas provincias volverán a darle vida a uno de los eventos formativos más importantes del fútbol sanjuanino. El campeón con el Pincha estuvo presente en la conferencia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
1

Este martes por la mañana quedó oficialmente en marcha la cuenta regresiva para una nueva edición del Mundialito de Fútbol Infantil del Club Atlético Trinidad. En un acto cargado de expectativas, se presentó la XXXII edición del certamen, uno de los encuentros formativos más emblemáticos del deporte sanjuanino y regional.

Lee además
tengo recuerdos hermosos: di maria rememoro su paso por el mundialito de trinidad e invito a los sanjuaninos a ser parte del torneo
Video

"Tengo recuerdos hermosos": Di María rememoró su paso por el Mundialito de Trinidad e invitó a los sanjuaninos a ser parte del torneo
un campeon invito a todos a participar al mundialito de trinidad
Mensaje especial

Un campeón invitó a todos a participar al Mundialito de Trinidad

El torneo se disputará del 4 al 10 de enero de 2026. El puntapié inicial será el domingo 4 de enero con el acto inaugural en el Estadio Ing. Alberto Martín, mientras que la gran clausura y la entrega de premios se llevarán a cabo el sábado 10 en el Estadio San Juan del Bicentenario, escenario que volverá a albergar a miles de chicos, familias y entrenadores.

El Mundialito reunirá a más de 3.000 niños y a más de 40 clubes de San Juan y de diferentes puntos del país. Además de los equipos locales, habrá delegaciones de San Luis, Mendoza y La Rioja, con una presencia destacada: Estudiantes de La Plata, actual campeón argentino, que le dará un marco especial a la competencia.

Durante la presentación tomaron la palabra Martín Riveros, presidente del Club Atlético Trinidad; Santiago de la Torre, subsecretario de Deporte Federado; y Pablo Tabachnick, secretario de Deportes de la provincia, quienes destacaron la importancia del torneo desde lo deportivo y lo formativo. Uno de los momentos más emotivos lo protagonizó Fabricio Pérez, surgido de la cantera trinitense y recientemente consagrado campeón con Estudiantes de La Plata, quien compartió su experiencia y dejó un mensaje inspirador para los chicos que sueñan con llegar.

El acto contó además con la presencia de Juan Valiente, presidente de la Liga Sanjuanina de Fútbol, autoridades del Sindicato Empleados de Comercio y dirigentes del club. También acompañaron Ramiro Mansilla, jugador de Estudiantes de La Plata, y Bastián Vega, de Independiente de Avellaneda, ambos formados en Trinidad.

Sin título
Seguí leyendo

El enduro sanjuanino ruge fuerte en el plano nacional e internacional

Video: el tremendo golazo de Enzo Fernández para el empate del Chelsea

Huarpes, el campeón del futsal sanjuanino: su historia, el impulso del gran 'Bachi' y las coronas que sumó en 16 años

"Hay que tener paciencia": así se presentó el técnico de Sportivo Desamparados

Unión sumó jerarquía y goles para la instancia final del Regional Amateur: quiénes son

Diego 'Pulpo' González se despidió de San Martín con un sentido mensaje: "Di todo lo que tenía"

La Justicia avanzó sobre el entorno de la AFA: allanaron la casa de Javier Faroni y las sedes de la entidad

Los cuatro jugadores de Vélez acusados de abuso sexual fueron absueltos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
diego pulpo gonzalez se despidio de san martin con un sentido mensaje: di todo lo que tenia
Fin del ciclo

Diego 'Pulpo' González se despidió de San Martín con un sentido mensaje: "Di todo lo que tenía"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Robo callejero

Un automovilista sufrió un asalto tipo "piraña" en un semáforo de Pocito

Rescataron con éxito a 27 niños y cinco adultos que estaban perdidos en El Castillito
Operativo

Rescataron con éxito a 27 niños y cinco adultos que estaban perdidos en El Castillito

Cayó el Tarta Páez, el terror de Santa Lucía: dormía en los descampados para no ser atrapado
Importante

Cayó el "Tarta" Páez, el terror de Santa Lucía: dormía en los descampados para no ser atrapado

Echaron a un policía sanjuanino por violencia de género
Grave

Echaron a un policía sanjuanino por violencia de género

Tras la salida del ídolo, Desamparados anunció al nuevo cuerpo técnico
Es oficial

Tras la salida del ídolo, Desamparados anunció al nuevo cuerpo técnico

Te Puede Interesar

Se negó a devolver un camión y le salió el tiro por la culata: deberá pagar casi $4.000.000 para evitar una condena
Reparación integral

Se negó a devolver un camión y le salió el tiro por la culata: deberá pagar casi $4.000.000 para evitar una condena

Por Redacción Tiempo de San Juan
El histórico mayordomo de la Corte se jubiló tras más de tres décadas al servicio de la Justicia
Toda una vida

El histórico mayordomo de la Corte se jubiló tras más de tres décadas al servicio de la Justicia

Lo acusan de hacerse pasar por una mujer para seducir a dos adolescentes sanjuaninos
En las redes

Lo acusan de hacerse pasar por una mujer para seducir a dos adolescentes sanjuaninos

Ante la aparición de competencia, Villa confirmó que jugará en otra elección en UPCN
Declaraciones

Ante la aparición de competencia, Villa confirmó que jugará en otra elección en UPCN

El terrorífico prontuario del Tarta: registra delitos desde hace 14 años por robos, amenazas y más
Cayó en Santa Lucía

El terrorífico prontuario del "Tarta": registra delitos desde hace 14 años por robos, amenazas y más