Con Fabricio Pérez en la mesa, presentaron la XXXII edición del Mundialito de Trinidad

Este martes por la mañana quedó oficialmente en marcha la cuenta regresiva para una nueva edición del Mundialito de Fútbol Infantil del Club Atlético Trinidad . En un acto cargado de expectativas, se presentó la XXXII edición del certamen, uno de los encuentros formativos más emblemáticos del deporte sanjuanino y regional.

Video "Tengo recuerdos hermosos": Di María rememoró su paso por el Mundialito de Trinidad e invitó a los sanjuaninos a ser parte del torneo

El torneo se disputará del 4 al 10 de enero de 2026. El puntapié inicial será el domingo 4 de enero con el acto inaugural en el Estadio Ing. Alberto Martín, mientras que la gran clausura y la entrega de premios se llevarán a cabo el sábado 10 en el Estadio San Juan del Bicentenario, escenario que volverá a albergar a miles de chicos, familias y entrenadores.

El Mundialito reunirá a más de 3.000 niños y a más de 40 clubes de San Juan y de diferentes puntos del país. Además de los equipos locales, habrá delegaciones de San Luis, Mendoza y La Rioja, con una presencia destacada: Estudiantes de La Plata, actual campeón argentino, que le dará un marco especial a la competencia.

Durante la presentación tomaron la palabra Martín Riveros, presidente del Club Atlético Trinidad; Santiago de la Torre, subsecretario de Deporte Federado; y Pablo Tabachnick, secretario de Deportes de la provincia, quienes destacaron la importancia del torneo desde lo deportivo y lo formativo. Uno de los momentos más emotivos lo protagonizó Fabricio Pérez, surgido de la cantera trinitense y recientemente consagrado campeón con Estudiantes de La Plata, quien compartió su experiencia y dejó un mensaje inspirador para los chicos que sueñan con llegar.

El acto contó además con la presencia de Juan Valiente, presidente de la Liga Sanjuanina de Fútbol, autoridades del Sindicato Empleados de Comercio y dirigentes del club. También acompañaron Ramiro Mansilla, jugador de Estudiantes de La Plata, y Bastián Vega, de Independiente de Avellaneda, ambos formados en Trinidad.