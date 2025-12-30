martes 30 de diciembre 2025

En la gloria

Huarpes, el campeón del futsal sanjuanino: su historia, el impulso del gran 'Bachi' y las coronas que sumó en 16 años

El equipo sanjuanino levantó un nuevo trofeo en la competencia local y se adjudicó otra estrella a su escudo. El club más ganador y un repaso por su rica historia: la bandera de 'Los Díaz', de dónde salió el nombre y el significado de sus colores. Club de amigos y un fuerte sentido de pertenencia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Huarpes Futsal Club es sinónimo de historia grande en el futsal sanjuanino. El club más ganador de la provincia nació hace 16 años y, desde sus primeros pasos, marcó un antes y un después en la disciplina. Su origen está ligado al empuje del mayor de Raúl “Bachi” Díaz, padre de los jugadores Díaz, quien junto a su amigo Guillermo Bernal decidió darle forma a un proyecto que con el tiempo se transformaría en referencia, familia y mucho sentido de pertenencia.

El contexto fue clave. En aquellos años, cuando el futsal comenzaba a instalarse con fuerza en la provincia, la Liga Sanjuanina necesitaba un equipo más para poder armar dos zonas de seis conjuntos. Ahí apareció la idea, el esfuerzo y la convicción de Bachi Díaz y compañía, que no dudaron en armar todo desde cero y fundar el club.

El nombre también tuvo su identidad bien marcada. La búsqueda era clara: algo autóctono y con raíz en la provincia. Pensaron en los indios huarpes, la idea gustó y quedó. Luego llegaron los colores y la camiseta: el blanco, elegido por su significado de pureza, y el naranja, inspirado en el color de los guardavidas, un tono fuerte, lleno de vida, que terminó representando el espíritu del club.

Con el paso de los años, Huarpes no solo se consolidó como una potencia deportiva, sino que también se transformó en una institución social. Gonzalo Díaz contó hace un tiempo en Entretiempo, el streaming deportivo de Tiempo de San Juan, que, con la ayuda de un psicólogo, se creó un convenio con la Escuela Aleluya (Educación Especial) para que los chicos puedan entrenar y realizar actividad física. La iniciativa fue aún más allá: los chicos realizaron dibujos que luego fueron estampados en la indumentaria del club, llevando cada camiseta el nombre y el arte de quienes formaron parte de esa experiencia, reforzando el sentido de inclusión y pertenencia.

En total, Huarpes en su historia suma 16 títulos: 9 torneos locales, 5 regionales, 1 copa de campeones y 1 Supercopa

Otra final, otro título para el multicampeón:

La rica historia de Huarpes volvió a escribirse este lunes por la noche en el Estadio Aldo Cantoni. En el gigante del Parque de Mayo se enfrentó a Huarpes–Barrios de Pie en una nueva final del futsal sanjuanino. Obligado a ganar para forzar los penales tras el 6-4 en contra de la ida, Huarpes respondió con autoridad: fue superior durante gran parte del encuentro y se impuso por 8 a 5, igualando la serie.

En la definición desde el punto penal volvió a aparecer el carácter del multicampeón. Huarpes fue más efectivo, ganó la tanda por 3 a 1 y selló el bicampeonato, sumando otro título a una historia que, 16 años después de su nacimiento, sigue arrasando con todo lo que se le pone en el camino.

