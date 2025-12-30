Huarpes, el de siempre: el Cacique volvió a reinar en el futsal sanjuanino

El Aldo Cantoni fue escenario de una postal repetida pero siempre vigente. En la noche del lunes 29 de diciembre, Huarpes volvió a demostrar por qué es sinónimo de títulos en el futsal sanjuanino y levantó una nueva copa tras imponerse en una final cargada de emociones.

Investigación La Justicia avanzó sobre el entorno de la AFA: allanaron la casa de Javier Faroni y las sedes de la entidad

Barrios de Pie, uno de los equipos más sólidos del certamen, salió decidido a estirar la definición. Necesitaba ganar para forzar los penales y lo consiguió: fue superior durante gran parte del encuentro y se quedó con el partido por 8 a 5 , igualando la serie luego del 6-4 conseguido por Huarpes en la ida.

La definición desde el punto penal volvió a poner a prueba el carácter del multicampeón. Huarpes fue más efectivo y se quedó con la serie por 3 a 1, sellando el bicampeonato y escribiendo otro capítulo ganador en su historia.

La jornada había comenzado con festejo en Reserva. La Gloria se impuso nuevamente ante Barrios de Pie, esta vez por 6 a 2, y tras el triunfo por 6-3 en la ida se consagró campeón del Clausura 2025 en la categoría.

La ceremonia de premiación contó con la presencia del subsecretario de Deporte Federado, Santiago de la Torre, y marcó el cierre del futsal masculino del año. El torneo fue organizado por el Departamento de Futsal de la Liga Sanjuanina de Fútbol, con el acompañamiento del Gobierno de San Juan a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.