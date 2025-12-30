martes 30 de diciembre 2025

Mundo auriazul

Boca Juniors, a la caza de dos centrodelanteros en el mercado de pases

Mientras se termina de cerrar la contratación del colombiano Marino Hinestroza, el Xeneize ya piensa en sumar a otro punta

Por Redacción Tiempo de San Juan
Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors.

Boca Juniors está tras los pasos de un centrodelantero para ir en busca de la Libertadores 2026. Luego de la confirmación de Claudio Úbeda como entrenador, por el que igualmente el club no dará notificaciones oficiales ya que la directiva entiende que es simplemente una continuidad del contrato que vencerá en junio, ahora se enfocarán 100% en los refuerzos. Está al caer Marino Hinestroza, aguardan por novedades por Gastón Hernández y hay otros dos centrodelanteros en carpeta.

Si bien todavía no existen ofertas formales ni avances importantes en las tratativas, Infobae pudo saber que dos nombres que les gustan a la mesa chica integrada por Juan Román Riquelme y el manager Marcelo Delgado son Pablo Vegetti y Luis Ezequiel Chimy Ávila. Uno, máximo goleador en el fútbol brasileño. Otro, ex canterano de Boca que vistió la camiseta de San Lorenzo y hoy se encuentra en el Betis de España. Ninguna negocaciación será sencilla.

image

Vegetti (37 años) es un goleador argentino originario del ascenso que fue haciendo su camino a base de goles y buenos rendimientos. La rompió en la B Metropolitana en Villa San Carlos y luego infló redes en Ferro, Gimnasia La Plata, Colón de Santa Fe, Boca Unidos de Corrientes e Instituto de Córdoba antes de hallar su mejor nivel en Belgrano de Córdoba. En el Pirata fue figura del ascenso en 2022 y emigró al año siguiente al Vasco da Gama, donde ya es casi ídolo por sus aportes claves para salvar al equipo del descenso en la temporada pasada (con Ramón Díaz de entrenador). Con el conjunto de Río de Janeiro ya anotó 60 goles en 140 partidos. Este año convirtió 27 tantos en 65 encuentros.

Ávila (31) es un delantero más joven que no atraviesa por su mejor nivel. En esta temporada lleva 23 partidos y 4 goles, pero viene de una sequía importante en la anterior, en la que fue víctima de muchas lesiones que solamente le permitieron registrar 6 presencias (un tanto). El rosarino dio sus primeros pasos como profesional en el ascenso, con Tiro Federal de su ciudad. Luego fue rescatado por San Lorenzo, donde llegó a reunir un puñado de partidos entre 2014 y 2017 antes de dar el salto al fútbol europeo. Allí se desempeñó en el Huesca y cautivó a muchos en la 2019/2020, con la camiseta del Osasuna. Tan alto fue su nivel en la liga española que llegó a integrar una preselección de la Roja para cotejos por la clasificación a la Eurocopa 2024, aunque no debutó.

Paradójicamente, Chimy Ávila fue compañero de Leandro Paredes en la categoría 94 de Boca. Luego, por cuestiones personales, volvió a su Rosario natal. Es hermano de Gastón Ávila, defensor surgido en la cantera de Rosario Central que tuvo un paso por el Xeneize y hoy tiene chances de volver al Canalla. Hay quienes vincularon a Luis Ezequiel con la entidad en la que está Ángel Di María para este mercado, aunque según pudo saber este medio el único que lo sondeó fue Racing, que preguntó condiciones y se encontró con que podría liberarlo del Betis por una suma cercana al millón y medio de dólares. Su vínculo con el cuadro andaluz es hasta junio de 2027.

En paralelo, algunos rumores instalaron que la Academia iría a la carga por Milton Giménez, delantero que igualmente será considerado por el cuerpo técnico boquense en 2026. “Necesitamos varios delanteros”, deslizaron desde Brandsen 805, sabiendo que solo se desprenderán del Cabo a través de una venta que satisfaga las pretensiones económicas de la institución. En tanto, Edinson Cavani realizó declaraciones públicas dejando en claro que permanecerá en la Ribera para cumplir el año que le queda de contrato e intentar sacarse la espina de la Libertadores. Al parecer, el uruguayo tendrá más competencia.

FUENTE: Infobae

