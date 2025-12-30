martes 30 de diciembre 2025

En detalle, los controles que realizará la Policía de San Juan por Año Nuevo

Bajo un esquema preventivo ampliado, la Policía desplegará un dispositivo especial en rutas, accesos y espacios de alta concurrencia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El detalle de los operativos de seguridad que realizará la Policía de San Juan durante las celebraciones de Año Nuevo.

Con algunos cambios con respecto a tareas anteriores, la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, a través de la Policía de San Juan, pondrá en marcha un operativo especial de seguridad y tránsito con motivo de los festejos de Año Nuevo, que se desarrollará en toda la provincia. El dispositivo comenzará de manera anticipada y se extenderá durante el 31 de diciembre y el 1 de enero, con el objetivo de prevenir incidentes y ordenar la circulación vehicular.

El esquema operativo mantiene parte de la estructura aplicada durante Navidad, aunque incorpora ajustes en función del movimiento previsto y los antecedentes recientes. En ese marco, se dispuso la afectación de 580 efectivos policiales, es decir 80 más que serán distribuidos en 10 puestos de control estratégicamente ubicados en puntos clave del territorio provincial.

El despliegue estará orientado a brindar seguridad en comercios, barrios, rutas y sectores de alta concentración de personas, como balnearios, piletas y campings. Además, se realizarán controles de alcoholemia y operativos viales rotativos en accesos y rutas principales, reforzando la prevención durante las celebraciones.

La cobertura incluirá los principales ingresos a la provincia, rutas hacia zonas turísticas, el perilago y los accesos a los diques, abarcando los cuatro puntos cardinales. Durante las 48 horas de vigencia del operativo, se llevarán adelante más de 100 procedimientos preventivos en distintos puntos de San Juan.

"Es importante recordar a la comunidad a respetar las normas de tránsito y las recomendaciones de seguridad, con el fin de que los festejos se desarrollen con normalidad. El operativo busca garantizar tranquilidad y acompañamiento a la ciudadanía durante una de las fechas de mayor movimiento del año", indicaron desde el organismo sobre la tarea.

