Qué pasará con el servicio de colectivos el próximo jueves 1 de enero

Este martes, en la previa de las celebraciones por fin de año y la llegada de 2026, el Ministerio de Gobierno de la provincia informó a la comunidad sanjuanina cómo funcionará el servicio de transporte público de pasajeros. Al respecto, aclararon que el sistema de Red Tulum tendrá un esquema especial de funcionamiento.
- El miércoles 31 de diciembre, los colectivos circularán con frecuencia de día sábado, prestando servicio hasta las 22:00.
- En tanto, el jueves 1 de enero, por primera vez, el servicio de transporte público funcionará como día feriado, desde las 9:00 a 22:00.
"De esta manera, el Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Gobierno, garantiza una alternativa de movilidad para quienes necesiten trasladarse durante el inicio del nuevo año, acompañando a los sanjuaninos con un sistema de transporte más accesible y previsible", indicaron desde la cartera.