martes 30 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Importante

Qué pasará con el servicio de colectivos el próximo jueves 1 de enero

Desde el Ministerio de Gobierno aclararon cómo funcionará el sistema de Red Tulum durante las celebraciones de Año Nuevo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Qué pasará con servicio de colectivos de la Red Tulum durante las celebraciones de fin de año y Año Nuevo.

Qué pasará con servicio de colectivos de la Red Tulum durante las celebraciones de fin de año y Año Nuevo.

Este martes, en la previa de las celebraciones por fin de año y la llegada de 2026, el Ministerio de Gobierno de la provincia informó a la comunidad sanjuanina cómo funcionará el servicio de transporte público de pasajeros. Al respecto, aclararon que el sistema de Red Tulum tendrá un esquema especial de funcionamiento.

Lee además
Por las lluvias registradas anoche, el agua puede presentar turbiedad en zonas de Rivadavia y Chimbas, advirtieron desde OSSE. Imagen ilustrativa.
Servicios

Dos departamentos del Gran San Juan, con problemas en el suministro de agua debido a las lluvias
Un temblor se registró en San Juan durante el inicio de la mañana de este martes.
Sismo

Un temblor sacudió el inicio de la mañana sanjuanina este martes
  • El miércoles 31 de diciembre, los colectivos circularán con frecuencia de día sábado, prestando servicio hasta las 22:00.
  • En tanto, el jueves 1 de enero, por primera vez, el servicio de transporte público funcionará como día feriado, desde las 9:00 a 22:00.

"De esta manera, el Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Gobierno, garantiza una alternativa de movilidad para quienes necesiten trasladarse durante el inicio del nuevo año, acompañando a los sanjuaninos con un sistema de transporte más accesible y previsible", indicaron desde la cartera.

Temas
Seguí leyendo

Golpe bajo en Puyuta: Coneja Díaz dejó de ser el técnico de Sportivo Desamparados

Continúa el alerta por granizo y ráfagas de hasta 70 km/h en San Juan

Chiqui Tapia y una millonaria operatoria bajo la lupa: investigan desvíos de fondos de la AFA en EE.UU.

Tormentas para el lunes: alerta amarilla en el Este sanjuanino

El horno sigue a full: San Juan, la más calurosa del país con 36,2°

Ojo al piojo: cuál es el nuevo ingreso máximo que fijó la ANSES para acceder al cobro de asignaciones

El viernes arrancó con un temblor que se sintió en casi todo San Juan

Un viernes con mucho calor y anuncio de tormentas en San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Un temblor se registró en San Juan durante el inicio de la mañana de este martes.
Sismo

Un temblor sacudió el inicio de la mañana sanjuanina este martes

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Murió el motociclista que chocó y fue abandonado en Chimbas
Trágico final

Murió el motociclista que chocó y fue abandonado en Chimbas

Imagen ilustrativa
Robo callejero

Un automovilista sufrió un asalto tipo "piraña" en un semáforo de Pocito

Continúa el alerta por granizo y ráfagas de hasta 70 km/h en San Juan
Pronóstico

Continúa el alerta por granizo y ráfagas de hasta 70 km/h en San Juan

Rescataron con éxito a 27 niños y cinco adultos que estaban perdidos en El Castillito
Operativo

Rescataron con éxito a 27 niños y cinco adultos que estaban perdidos en El Castillito

La camioneta que cayó al canal y en la que viajaba una pareja junto a su hija de 8 años, esta mañana aún estaba a orillas del canal. De ese vehículo volaron los billetes. video
Video

Más que lluvia, fue un chispeo de billetes: la verdad sobre el aparatoso siniestro en Albardón

Te Puede Interesar

Le disparó 5 veces en los glúteos al ex de su pareja en Chimbas y, tras casi dos meses prófugo, lo atraparon en Buenos Aires
Procedimiento

Le disparó 5 veces en los glúteos al ex de su pareja en Chimbas y, tras casi dos meses prófugo, lo atraparon en Buenos Aires

Por Redacción Tiempo de San Juan
Desde Chile aseguran que para los sanjuaninos es seguro vacacionar en La Serena, que bajó el robo de vehículos y que desde esta semana sumaron medidas de prevención.
Declaraciones

Mientras se suman las víctimas sanjuaninas, en La Serena afirman que el robo de vehículos cayó un 22% este verano

Muchos chicos estaban mojados, tenían frío, así que se le dio abrigo y contención hasta bajarlos con seguridad hasta la zona de El Castillito, donde los esperaban sus familiares.
Susto en la noche

Lluvia copiosa, terreno resbaladizo y cuerdas: el complejo operativo para rescatar a los niños del cerro

El lobby político y minero para que la Ley de Glaciares esté cerca de aprobarse
Jamás contado

El lobby político y minero para que la Ley de Glaciares esté cerca de aprobarse

Dos miembros de la banda de los roba ruedas, condenados: una de las víctimas fue un juez federal
Mega causa

Dos miembros de la banda de los "roba ruedas", condenados: una de las víctimas fue un juez federal