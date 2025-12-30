La venta de combustibles volvió a caer en San Juan, pero fue la menos afectada de Cuyo

Durante el mes de noviembre, San Juan volvió a reflejar la tendencia negativa que atraviesa el mercado de combustibles a nivel nacional. Según datos del sitio especializado Surtidores, las ventas en estaciones de servicio de la provincia cayeron un 4,41% en comparación con el mismo mes del año pasado.

El comportamiento local estuvo en línea con lo ocurrido en la mayoría de las jurisdicciones del país. De hecho, Formosa fue la única provincia que logró mostrar un crecimiento interanual, con una suba del 1,1%. En el otro extremo, Córdoba encabezó las caídas más pronunciadas, con un derrumbe del 13,7%.

A nivel nacional, noviembre fue el mes más complejo del año para el sector. En total, se comercializaron 1.376.311 metros cúbicos de naftas y gasoil, lo que significó una contracción interanual del 6,5%. Desde Surtidores vincularon este escenario con los sucesivos incrementos de precios, que terminaron impactando de lleno en el consumo.

El retroceso fue prácticamente generalizado en todo el país. De las 24 jurisdicciones subnacionales, solo una logró escapar a la tendencia negativa. En la región de Cuyo, San Juan fue la provincia con la menor caída, ya que Mendoza registró una baja del 9,58% y San Luis del 5,74%.

Las caídas más profundas se dieron en provincias con fuerte peso productivo y logístico. Córdoba (-13,7%), Santa Cruz (-12,2%) y Jujuy (-11,3%) mostraron descensos que, según el informe, reflejan un freno que va más allá del consumo recreativo y alcanza de lleno a la actividad económica.

El informe también desagrega los datos por empresas. En ese apartado, solo Gulf logró un resultado positivo, con un crecimiento interanual del 14,61%. El resto de las compañías mostró retrocesos: YPF, líder del mercado, cayó un 2,13%; Shell registró una fuerte baja del 17,71%; Axion Energy retrocedió un 2,54% y Puma Energy un 10,13%.

Desde el sector advirtieron que la disminución en los volúmenes vendidos afecta directamente la rentabilidad de las estaciones de servicio, en un contexto donde los costos operativos siguen en aumento y los márgenes continúan ajustados.