A 21 años de Cromañón, Don Osvaldo compartió un emotivo mensaje

El 30 de diciembre de 2004, una bengala encendida en el recital que Callejeros estaba dando en el boliche República Cromañón prendió fuego el techo de material inflamable y el incendio y la sofocación del humo tóxico desatado en el local ocasionaron la muerte de 194 personas.

A 21 años del trágico hecho que marcó a la sociedad argentina, la banda Don Osvaldo, liderada por Patricio Fontanet tras la disolución de Callejeros, compartió un mensaje en conmemoración de las víctimas.

“Toda vez que se descanse en el ejercicio de la memoria, volverá el olvido con la indigna misión de ocultar y dañar la verdad histórica”, introduce el comunicado.

“Cuanto más lejos nos queda esta fecha, más fuerte debemos recordarla para que las nuevas generaciones tengan el derecho soberano a saber qué pasó y por qué. En eso estamos y en eso seguimos. Por los invisibles, y por los que vendrán”, agrega la banda. “La música no mata”, concluye Don Osvaldo.

En el texto, la banda subraya que cuanto más distante quede la fecha, mayor debe ser el esfuerzo por recordarla, para que quienes no vivieron aquel momento tengan el derecho soberano de saber qué pasó y por qué. “En eso estamos y en eso seguimos”, afirma el comunicado, en una clara referencia a la persistencia del reclamo de memoria y Justicia.

El mensaje también incluye una dedicatoria a las víctimas, “los invisibles”, y a quienes vendrán, reforzando la idea de que la memoria no es solo un acto del pasado, sino una construcción permanente hacia el futuro.

FUENTE: La Voz del Interior