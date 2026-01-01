Año Nuevo con movimiento: dos sismos marcaron el inicio del 2026 en San Juan

San Juan arrancó el 2026 con actividad sísmica. En las primeras horas del Año Nuevo, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) informó la ocurrencia de dos movimientos telúricos que se registraron con menos de una hora de diferencia y en zonas diferentes del territorio provincial.

El primero de los eventos se produjo apenas pasada la medianoche, a las 00:17, con una magnitud de 3.2 en la escala de Richter. Según el reporte automático del organismo oficial, el epicentro se ubicó en una zona alejada de los centros urbanos, a 55 kilómetros al suroeste de Barreal, con una profundidad de 127 kilómetros, lo que redujo su impacto en superficie.

Minutos antes de la una de la madrugada, a las 01:02, el Inpres detectó un segundo sismo, esta vez de mayor intensidad. Alcanzó los 3.5 grados y tuvo su epicentro mucho más próximo a la ciudad de San Juan, a unos 27 kilómetros hacia el norte, con una profundidad estimada en 93 kilómetros.

Ambos registros forman parte de los primeros movimientos sísmicos contabilizados en la provincia en lo que va de 2026, en una región reconocida por su elevada actividad telúrica dentro del país.