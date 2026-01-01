Lo atraparon en los techos de una casa de Capital: tenía dólares, pesos argentinos y chilenos que habría robado a una anciana

Este jueves se conoció que un joven de 28 años fue detenido en Capital luego de ser sorprendido sobre los techos de varias viviendas, tras ser señalado como el presunto autor de un robo en un domicilio ubicado sobre calle Jujuy.
El sospechoso, de 28 años, fue detenido por personal de Comando Urbano cuando intentaba escapar por los techos tras un robo en una vivienda de calle Jujuy. Llevaba dinero en distintas monedas y un celular cuya procedencia no pudo justificar.
Según informaron fuentes policiales, personal de Comando Urbano logró aprehender a un sujeto de apellido Ibáñez, quien intentaba escapar por las alturas de las casas de la zona. Al momento de su detención, llevaba un bolso con dinero en efectivo en distintas monedas: 102.000 pesos chilenos, 360.000 pesos argentinos, 40 dólares y un teléfono celular marca Samsung, sin poder justificar la procedencia de los elementos.
El hecho fue denunciado por una mujer de 82 años, quien manifestó que desconocidos ingresaron a su vivienda tras violentar una reja y romper un vidrio. A partir del llamado, se desplegó un operativo que permitió localizar al sospechoso en los techos linderos.
Interviene en la causa la UFI Delitos contra la Propiedad. El detenido quedó vinculado a un expediente judicial y fue alojado en la Comisaría 3ª, a disposición de la Justicia.