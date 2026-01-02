Alerta amarilla por lluvias para dos departamentos de San Juan: cuándo llegarían las precipitaciones

Imagen de archivo de otra lluvia en suelo sanjuanino.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) sostiene en su pronóstico que este sábado 3 de enero rige para el horario vespertino y nocturno una alerta amarilla por lluvias en los departamentos de Jáchal e Iglesia.

SMN Según lo indicado por el SMN, "el área será afectada tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas".

"Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que podrían ser superados en forma puntual. En los niveles más altos de la cordillera las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de nieve y/o granizo", completa el reporte.

