viernes 2 de enero 2026

Operativo

Cayó el acusado de un violento tiroteo en Chimbas: le secuestraron una pistola 9 mm y una cuchilla

La investigación se desprende de un violento episodio ocurrido a fines de septiembre de 2025, en horas de la tarde, tras una gresca registrada en el interior de Villa del Sur y Villa Juan XXIII. El allanamiento se hizo en un domicilio de Rivadavia y encontraron municiones y una cuchilla casera.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En horas de la mañana del pasado jueves, personal policial de la División UFI Genérica concretó un allanamiento en el departamento Rivadavia, en el marco de una investigación por portación de arma de fuego y lesiones provocadas por disparos, que permitió la detención del presunto autor del hecho.

El procedimiento se llevó a cabo en una vivienda ubicada en Lote Hogar 2541 con intervención del fiscal Alejandro Mattar. En el lugar, los efectivos detuvieron a Carlos Alberto Gelvez, de 38 años, señalado como el principal sospechoso en la causa.

image

Durante el operativo, la Policía secuestró una pistola marca Hi Power calibre 9 milímetros, con numeración limada, junto a su cargador con 13 cartuchos colocados. Además, se incautaron otros 14 cartuchos calibre 9 mm, cinco municiones UAB y un cuchillo de fabricación casera de aproximadamente 30 centímetros de largo, con el mango envuelto en cinta negra.

El detenido y los elementos secuestrados fueron trasladados a la Comisaría 34ª, donde quedaron a disposición de la Justicia.

image

La investigación se desprende de un violento episodio ocurrido a fines de septiembre de 2025, en horas de la tarde, tras una gresca registrada en el interior de Villa del Sur y Villa Juan XXIII, en el departamento Chimbas. Según la pesquisa, Gelvez habría efectuado varios disparos con un arma de fuego, hiriendo de gravedad a un hombre con un impacto de bala en el abdomen, para luego darse a la fuga.

Con la detención del sospechoso, la Justicia busca avanzar en el esclarecimiento del hecho y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

