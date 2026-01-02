Una joyita: Barreal, entre los mejores destinos del mundo para visitar en 2026 según Bloomberg

Barreal, uno de los destinos recomendados por la prestigiosa revista Bloomberg para visitar en el 2026.

La localidad calingastina de Barreal fue seleccionada por Bloomberg Pursuits como uno de los 25 mejores destinos del mundo para viajar en 2026, en el marco de la décima edición de su prestigiosa guía anual de viajes.

La inclusión de Barreal en este ranking internacional representa un reconocimiento de alto impacto para San Juan, fortaleciendo su posicionamiento como destino turístico de relevancia global y consolidando su proyección en los principales mercados internacionales.

Bloomberg es uno de los medios de información más influyente a nivel global, con fuerte presencia en economía, negocios, cultura y turismo. A través de su plataforma especializada en viajes y estilo de vida, identifica destinos emergentes y tendencias que marcarán agenda en el turismo internacional.

Cómo se eligen los destinos

La selección surge de un trabajo editorial exhaustivo que se desarrolla a lo largo de todo un año. El equipo de Bloomberg analiza variables clave como nuevas inversiones hoteleras, mejoras en conectividad aérea, infraestructura, desarrollos culturales y experiencias turísticas diferenciales, con el objetivo de identificar destinos con crecimiento sostenido y proyección global.

La lista final busca equilibrio geográfico y diversidad, integrando destinos de distintos continentes y perfiles variados, que incluyen naturaleza, grandes ciudades y propuestas culturales singulares.

Por qué Barreal integra el ranking

En ese contexto, Barreal fue valorado por su entorno natural privilegiado al pie de la Cordillera de los Andes, la amplitud de sus paisajes, su identidad productiva y gastronómica, y su oferta de turismo activo al aire libre.

Entre las experiencias destacadas, Bloomberg resaltó la posibilidad de practicar land sailing o carrovelismo en La Pampa El Leoncito, una actividad poco frecuente a nivel mundial que aprovecha las extensas planicies y las condiciones naturales del lugar.

En una entrevista emitida por Bloomberg Businessweek Daily, la directora global de viajes de Bloomberg Pursuits, Nikki Ekstein, señaló: “Ahí encontrás vistas espectaculares de montaña, seguís estando a la sombra de la Cordillera de los Andes”.

Sobre el paisaje, agregó: “Tenés estas planicies increíbles, casi lunares, formadas sobre antiguos lagos evaporados. Es algo de otro mundo”.

Y destacó: “Los paisajes son tan planos y tan vastos que podés practicar land sailing, navegando con el viento a través de estos paisajes desérticos”.