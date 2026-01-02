viernes 2 de enero 2026

Registro Civil

Confirmado: el primer bebé sanjuanino del 2026 nació en Jáchal

El Ministerio de Gobierno confirmó que Mingo, nacido a las 2:03 del 1 de enero en el Hospital San Roque de Jáchal, fue el primer bebé registrado oficialmente en San Juan en 2026.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Tras las primeras horas de confusión por los nacimientos registrados en distintos hospitales de la provincia, el Ministerio de Gobierno confirmó oficialmente que el primer bebé sanjuanino del 2026 nació en Jáchal y fue inscripto en esa delegación del Registro Civil.

Se trata de Mingo Rafael Báez Godoy, un bebé varón que llegó al mundo durante la madrugada del jueves 1 de enero, a las 02:03, en el Hospital San Roque. De esta manera, se convirtió en el primer niño registrado formalmente en San Juan en el inicio del nuevo año.

Según se informó, Mingo nació con 40 semanas completas de gestación, pesó 3,352 kilos y se encuentra en buen estado de salud. Su mamá, Evelin Godoy, vecina de Jáchal, permanece internada bajo cuidados médicos y evoluciona favorablemente tras el parto.

El nacimiento fue inscripto en la delegación del Registro Civil de Jáchal, siguiendo los protocolos establecidos por el Ministerio de Gobierno, quedando asentado oficialmente como el primer registro de nacimiento del 2026 en la provincia.

La aclaración tras el anuncio del Rawson

La confirmación llegó luego de que, durante las primeras horas del año, se informara que la primera bebé nacida en el Hospital Rawson en 2026 había sido una niña.

Desde ese nosocomio se había comunicado que Natalia Morales nació a las 02:16 del 1 de enero, mediante una cesárea programada, con un peso aproximado de 2,7 kilos. De acuerdo al parte médico, la recién nacida se encuentra en buen estado de salud.

En cuanto a la madre, las autoridades sanitarias indicaron que su evolución es controlada y favorable, aunque continúa bajo observación médica especializada debido a un cuadro que requirió cuidados intensivos en las horas posteriores al parto.

