viernes 2 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Vialidad Nacional

Pese a las alertas por robos, el Paso de Agua Negra registra intenso tránsito hacia Chile

En el inicio del 2026, más de 230 vehículos cruzaron este viernes por la Ruta 150. Desde el Gobierno provincial confirmaron que el paso está habilitado y pidieron extremar las precauciones durante el viaje.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Paso de Agua Negra (Imagen de archivo).

Paso de Agua Negra (Imagen de archivo).

Mientras crecen las advertencias por hechos de inseguridad que afectaron a turistas argentinos en la región de Coquimbo, el cruce por el Paso Internacional de Agua Negra no se detiene. El comienzo del 2026 encontró a decenas de sanjuaninos rumbo a Chile, con un movimiento vehicular que se mantuvo firme durante las primeras horas del año.

Lee además
Otro sanjuanino fue víctima del intento de robo de su camioneta en La Serena, Chile.
Alarma

Otro intento de robo de la camioneta de un sanjuanino en La Serena: la nueva víctima es un referente de los viñateros
video: con sanjuaninos presentes, una multitud festejo el ano nuevo en la serena
Desde arriba

Video: con sanjuaninos presentes, una multitud festejó el Año Nuevo en La Serena

De acuerdo con los datos oficiales relevados por Vialidad Nacional, este viernes 2 de enero, alrededor de las 13, ya se había registrado el paso de 237 vehículos por la Ruta Nacional 150, una cifra que refleja el sostenido interés por viajar al país vecino en plena temporada estival.

Desde el Ministerio de Gobierno provincial indicaron que el corredor internacional permanece habilitado todos los días entre las 7 y las 17 horas. En ese marco, recomendaron circular con luces bajas encendidas, respetar la velocidad permitida y transitar con especial cuidado, debido a los trabajos de mantenimiento que se realizan en distintos tramos del camino.

El intenso tránsito hacia Chile convive con los episodios delictivos denunciados en ciudades como La Serena y Coquimbo, donde turistas sanjuaninos fueron víctimas de robos en los últimos días. A pesar de este contexto, los organismos oficiales aseguraron que el funcionamiento del paso es normal y que continúan los operativos de control, prevención y asistencia para quienes cruzan la cordillera.

Finalmente, recordaron que quienes viajan cuentan con una red de contactos útiles ante cualquier emergencia, entre ellos el Centro de Atención al Usuario de Vialidad Nacional, el Ministerio de Gobierno de San Juan, Gendarmería Nacional, la Dirección Nacional de Vialidad, el Hospital Tomás Perón de Rodeo y el Consulado General de la República Argentina en Valparaíso.

Temas
Seguí leyendo

El terrorífico prontuario del "Tarta": registra delitos desde hace 14 años por robos, amenazas y más

Mientras se suman las víctimas sanjuaninas, en La Serena afirman que el robo de vehículos cayó un 22% este verano

Verano seguro en Coquimbo: el plan que circula en redes para atraer turistas argentinos, en medio de la ola de robos

"El Samuelito", el terror de los taxistas, irá al Penal de Chimbas tras dos robos con pocas horas de diferencia

Tras el robo a dos sanjuaninos, mirá cómo atacan vehículos en La Serena sin siquiera ocultarse

Video: sorpresa por las nuevas unidades sustentables de la Red Tulum que ya circulan en San Juan

Registraron problemas en la app de la Red Tulum: la respuesta del Gobierno

Una joyita: Barreal, entre los mejores destinos del mundo para visitar en 2026 según Bloomberg

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Imagen de archivo de otra lluvia en suelo sanjuanino.
Pronóstico

Alerta amarilla por lluvias para dos departamentos de San Juan: cuándo llegarían las precipitaciones

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

En San Juan, la Dirección de Rentas aplicará descuentos en el pago de los impuestos Inmobiliario y Automotor.
Beneficio

En San Juan aplicarán descuentos en el pago de los impuestos Inmobiliario y Automotor: cómo acceder

Otro sanjuanino fue víctima del intento de robo de su camioneta en La Serena, Chile.
Alarma

Otro intento de robo de la camioneta de un sanjuanino en La Serena: la nueva víctima es un referente de los viñateros

Un auto terminó dado vuelta tras chocar con un colectivo en Pocito
Impactante

Un auto terminó dado vuelta tras chocar con un colectivo en Pocito

Imagen de archivo de otra lluvia en suelo sanjuanino.
Pronóstico

Alerta amarilla por lluvias para dos departamentos de San Juan: cuándo llegarían las precipitaciones

El segundo día del 2026, con calor ¿y viento Sur?: mirá los datos del tiempo para este viernes en San Juan
Pronóstico

El segundo día del 2026, con calor ¿y viento Sur?: mirá los datos del tiempo para este viernes en San Juan

Te Puede Interesar

San Martín, ¿otra vez baja del Torneo Local?
Fútbol sanjuanino

San Martín, ¿otra vez baja del Torneo Local?

Por Redacción Tiempo de San Juan
Una disputa vecinal terminó con un baleado en Rawson: una vendedora ambulante con antecedentes, en la mira de la Justicia
Judiciales

Una disputa vecinal terminó con un baleado en Rawson: una vendedora ambulante con antecedentes, en la mira de la Justicia

Vicuña y Los Azules son hoy los dos proyectos de cobre más avanzados de San Juan. Tras un 2025 con hitos técnicos, ambientales y financieros clave, ambos encaran un 2026 que puede marcar un punto de inflexión para la minería de la provincia.
Minería

Vicuña y Los Azules, los dos proyectos de cobre más avanzados de San Juan, cierran un 2025 fuerte y van por un 2026 clave

Barreal, uno de los destinos recomendados por la prestigiosa revista Bloomberg para visitar en el 2026.
Reconocimiento a la belleza

Una joyita: Barreal, entre los mejores destinos del mundo para visitar en 2026 según Bloomberg

Robó un celular en una zapatería del centro sanjuanino y quedó filmado: así fue el momento
Video

Robó un celular en una zapatería del centro sanjuanino y quedó filmado: así fue el momento