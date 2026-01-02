Pese a las alertas por robos, el Paso de Agua Negra registra intenso tránsito hacia Chile

Mientras crecen las advertencias por hechos de inseguridad que afectaron a turistas argentinos en la región de Coquimbo, el cruce por el Paso Internacional de Agua Negra no se detiene. El comienzo del 2026 encontró a decenas de sanjuaninos rumbo a Chile , con un movimiento vehicular que se mantuvo firme durante las primeras horas del año.

De acuerdo con los datos oficiales relevados por Vialidad Nacional, este viernes 2 de enero, alrededor de las 13, ya se había registrado el paso de 237 vehículos por la Ruta Nacional 150, una cifra que refleja el sostenido interés por viajar al país vecino en plena temporada estival.

Desde el Ministerio de Gobierno provincial indicaron que el corredor internacional permanece habilitado todos los días entre las 7 y las 17 horas. En ese marco, recomendaron circular con luces bajas encendidas, respetar la velocidad permitida y transitar con especial cuidado, debido a los trabajos de mantenimiento que se realizan en distintos tramos del camino.

El intenso tránsito hacia Chile convive con los episodios delictivos denunciados en ciudades como La Serena y Coquimbo, donde turistas sanjuaninos fueron víctimas de robos en los últimos días. A pesar de este contexto, los organismos oficiales aseguraron que el funcionamiento del paso es normal y que continúan los operativos de control, prevención y asistencia para quienes cruzan la cordillera.

Finalmente, recordaron que quienes viajan cuentan con una red de contactos útiles ante cualquier emergencia, entre ellos el Centro de Atención al Usuario de Vialidad Nacional, el Ministerio de Gobierno de San Juan, Gendarmería Nacional, la Dirección Nacional de Vialidad, el Hospital Tomás Perón de Rodeo y el Consulado General de la República Argentina en Valparaíso.