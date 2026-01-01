Video: con sanjuaninos presentes, una multitud festejó el Año Nuevo en La Serena

La llegada del 2026 se vivió a pura celebración en La Serena , uno de los destinos favoritos de los sanjuaninos al otro lado de la cordillera. Miles de personas se congregaron frente al mar, sobre la avenida costera, para recibir el Año Nuevo en una fiesta multitudinaria que quedó registrada en imágenes aéreas difundidas por la Municipalidad de La Serena .

Preocupación "El comentario aquí es tremendo respecto a la inseguridad": los dichos en San Juan tras el bajo arribo de turistas a Chile por Agua Negra

Declaraciones Mientras se suman las víctimas sanjuaninas, en La Serena afirman que el robo de vehículos cayó un 22% este verano

A través de sus redes sociales, el municipio agradeció la participación de la comunidad y de los visitantes que se sumaron a los festejos. “Gracias, La Serena. Así se vivió la noche en que miles de familias se reunieron para recibir un nuevo año juntos, frente al mar. Gracias por confiar, por participar y por hacer de esta fiesta un momento inolvidable”, expresaron desde la comuna, destacando además el proceso de recuperación de los espacios públicos para el encuentro ciudadano.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2006875754236424367&partner=&hide_thread=false Con sanjuaninos, así festejaron el Año Nuevo en La Serena



Videos: Municipalidad de La Serena pic.twitter.com/D0DGxVdp0p — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) January 1, 2026

Las imágenes, tomadas desde un drone, muestran una postal imponente: una multitud reunida sobre la costanera, el mar como telón de fondo y un escenario montado especialmente para la ocasión, con música, animación y espectáculos que acompañaron la cuenta regresiva hacia el 2026.

La Serena es, históricamente, uno de los polos turísticos más elegidos por los sanjuaninos durante el verano. Por cercanía, paisaje y oferta recreativa, cada temporada miles de familias cruzan la Cordillera para vacacionar en la región de Coquimbo, un dato que permite inferir que entre los festejos de Año Nuevo también hubo una fuerte presencia de comprovincianos celebrando en las calles del balneario chileno.

Menos turistas por Agua Negra y el factor seguridad

El festejo multitudinario contrasta, sin embargo, con los datos conocidos a fines de diciembre sobre el movimiento turístico por el Paso de Agua Negra. Pese a su apertura temprana, el tradicional cruce internacional que conecta San Juan con la Región de Coquimbo registra esta temporada estival una marcada retracción en el ingreso de turistas.

Según cifras oficiales difundidas por el diario chileno El Día, el ingreso de turistas por ese paso cayó un 66% en comparación con el mismo período de 2024. Mientras que antes de Año Nuevo del año pasado habían ingresado 15.266 personas, en la actual temporada -con datos actualizados al 28 de diciembre- el número asciende a apenas 5.301 turistas, de acuerdo a información de la Delegación Presidencial Regional.

Desde Chile reconocen que las causas de esta baja son múltiples, pero señalan que uno de los factores que más impacto ha tenido es la percepción de inseguridad, particularmente en zonas turísticas como La Serena y Coquimbo. Esto, incluso, a pesar de que las estadísticas oficiales indican una disminución de los delitos respecto de la temporada anterior.

En ese contexto, la secretaria de Turismo de la Provincia de San Juan, Belén Barboza, fue consultada por Diario El Día y aseguró que “el comentario aquí es tremendo entre la gente respecto a la inseguridad, los hechos, y los medios lo aseveran día a día también”. Además, advirtió que “día a día salen en nuestros medios temas relacionados a la inseguridad en Chile, casos de camionetas robadas o intentos de robos. Obviamente que eso puede llegar a cambiar la decisión de viajar al país vecino”.

Durante diciembre, al menos dos sanjuaninos denunciaron el robo de sus camionetas en La Serena y un tercero sufrió un intento de hurto. Casos similares también fueron reportados por turistas mendocinos, hechos que reforzaron la sensación de inseguridad entre potenciales viajeros argentinos.

No obstante, desde el país vecino insisten en que los números no acompañan esa percepción. Autoridades locales informaron que los robos de vehículos en La Serena disminuyeron un 22% en comparación con la temporada anterior, datos que fueron expuestos en una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la comuna y replicados por el medio El Observatodo.

La alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, explicó que los operativos de seguridad se están reforzando en distintos puntos de la ciudad y no solo en el borde costero. “No solamente estamos trabajando en la Avenida del Mar, sino también en distintos sectores de la comuna, porque la situación amerita estar presentes en todos los territorios”, sostuvo, al tiempo que reclamó mayor apoyo del Gobierno nacional tras los robos sufridos por turistas argentinos.

En la misma línea, el seremi de Seguridad, Adio González Cortés, aseguró que la baja en los delitos “no es producto del azar, sino de un trabajo anticipado y de la coordinación entre Seremi, policías y Consejos Comunales de Seguridad”, y confirmó el refuerzo de la dotación de carabineros con apoyo de otras regiones.

Desde la Policía de Investigaciones (PDI) también remarcaron que, en sectores de alto tránsito como el Paseo Agua Negra, la cantidad de víctimas extranjeras ha sido mínima, mientras que la directora de la Cámara de Turismo, Paula Merino, afirmó que “existe una percepción de inseguridad que no se condice con las cifras reales”.

Más seguridad y un mensaje a los turistas sanjuaninos

Pese a estas aclaraciones, las autoridades chilenas decidieron adelantar el refuerzo del esquema de seguridad en plena temporada. Así lo confirmó Gonzalo Benavente, director de Seguridad de la Municipalidad de La Serena, quien explicó que se incorporaron cerca de 100 efectivos policiales para patrullajes en playas y en la Avenida del Mar, tanto en La Serena como en Coquimbo.

La medida apunta a desarticular una banda organizada dedicada al robo de camionetas de alta gama para su tráfico ilegal. Benavente sostuvo que estos robos representan apenas el 0,058% del total de turistas argentinos que visitan la zona y negó versiones sobre cambios de política o persecución hacia visitantes extranjeros.

Además, destacó la puesta en marcha de protocolos de asistencia al turista, con acompañamiento para realizar denuncias, recomendaciones de seguridad y canales de información disponibles las 24 horas. “Queremos que los argentinos se sientan seguros y acompañados”, aseguró, al tiempo que recomendó no dejar objetos de valor a la vista, utilizar estacionamientos seguros y acudir al personal de seguridad ante cualquier situación sospechosa.