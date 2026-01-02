San Martín, ¿otra vez baja del Torneo Local?

La presencia de San Martín en el próximo Torneo Apertura de la Liga Sanjuanina de Fútbol es una incógnita. A pocas semanas del inicio del campeonato, el Verdinegro no confirmó su participación y espera una definición clave que llegará desde la AFA. Esa respuesta será determinante para saber si el club volverá a bajarse del torneo local o si deberá regresar a la competencia doméstica.

Según pudo saber este medio, la dirigencia sanjuanina aguarda el visto bueno de la casa madre del fútbol argentino para poder continuar compitiendo en la Primera A con Reserva e inferiores, pese al reciente descenso a la Primera Nacional. Si esa autorización se concreta, los de Concepción volverán a solicitar licencia y no disputarán el torneo local durante 2026, tal como ocurrió la temporada pasada. En cambio, si la AFA no habilita esa posibilidad, el club se verá obligado a presentar equipo y disputar el certamen provincial.

El panorama podría empezar a aclararse recién el lunes 12 de enero, cuando en la sede de calle Santa Fe se lleve a cabo la primera reunión del año. Allí, los dirigentes definirán no solo la situación de San Martín, sino también la fecha de inicio del Torneo Apertura, que por ahora está programado para el 14 de febrero.

Mientras la definición se hace esperar, en Concepción el foco está puesto en otro objetivo. Tras perder la categoría, la institución verdinegra decidió concentrar todos sus esfuerzos en la Primera Nacional y en el armado del plantel que afrontará la nueva temporada. El equipo volverá a los entrenamientos el lunes 5 de enero, con una base de jugadores que continuarán de la campaña pasada, algunas caras nuevas y varios juveniles que tuvieron participación en el torneo de Reserva durante el último año.

Antecedente

La incertidumbre actual no es nueva. En 2025, la comisión directiva del Verdinegro tomó la decisión de bajarse del Torneo Local para priorizar su participación en la Liga Profesional. En aquel momento, el club resolvió que los planteles de Primera y Cuarta no compitieran en la Liga Sanjuanina, con el objetivo de enfocar recursos en el torneo nacional y cumplir con la obligación de presentar equipo de Reserva. Aquella determinación redujo el número de participantes del campeonato doméstico, que se disputó con 19 equipos y comenzó recién el primer fin de semana de marzo.