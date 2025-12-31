miércoles 31 de diciembre 2025

San Martín

Otro soldado del ascenso que dice adiós: "Sepan que fui muy feliz"

Después de vestir por dos años la camiseta de San Martín, el jugador, que fue parte de la columna vertebral del ascenso a Primera, decidió alejarse de Concepción. El mensaje de despedida que publicó en sus redes sociales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
image
image

San Martín empieza a despedir a protagonistas de una etapa que quedará marcada en la historia reciente del club. Uno de ellos es Rodrigo Cáseres, defensor central y parte del plantel que consiguió el ascenso, quien confirmó su salida de Concepción tras dos temporadas vistiendo la camiseta verdinegra.

La despedida llegó a través de las redes sociales, donde el futbolista compartió un mensaje cargado de gratitud y acompañado por imágenes de momentos significativos de su paso por el club, entre ellas, fotos del ascenso y del cruce ante River, donde aparece cerca de Enzo Pérez.

image

"“Hoy me despido de este hermoso club. Gracias por dejarme ser parte, gracias por devolverme las ganas de competir", escribió en el inicio del posteo, dejando en claro lo que significó San Martín en su carrera y en lo personal.

El defensor también tuvo palabras directas para el pueblo verdinegro, que lo acompañó durante su estadía en el club: "Sepan que fui muy feliz. Verdinegro te voy a llevar siempre en mi corazón", expresó el central, cerrando un ciclo que lo tuvo como uno de los soldados del ascenso y que ahora llega a su fin.

El mensaje que compartió Rodrigo Cáseres en sus redes:

image
