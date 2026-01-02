Huazihul y San Juan Rugby jugarán el Seven de La Serena 2026

Huazihul y San Juan Rugby competirán este fin de semana del Seven de La Serena 2026. Los dos clubes sanjuaninos fueron confirmados para participar de la sexta edición del torneo, que se celebrará este sábado 03 de enero 2026. El premio en juego es ganar un cupo para la Qualy del famoso Seven de Viña 2026.

La cita masculina y en modalidad seven está siendo organizada por el club Old Anglonians. El evento se celebrará en el complejo deportivo del Colegio Inglés Católico de La Serena. Además de los organizadores, del torneo participarán Seminario RC y Changos RC –ambos de la ciudad-, Old Gabs de la Región Metropolitana, más el Piuquén y Cacique sanjuaninos.

Al momento de esta publicación, sólo Huazihul confirmó a su delegación representante. El plantel de jugadores será: 01- Jorge Abaca, 02- Williams Vega, 03- Gastón Reyes, 04- Tobías Alba, 05- Rodrigo Agüero, 06- Ignacio Soler, 07- Manuel de la Plata, 08- Lucas Páez, 09- José Camacho, 10- Agustín Carcelero y 11- Francisco Gratarola. El equipo será dirigido por Facundo Sombra y Martín Pereyra. Por el lado del San Juan Rugby, la información de su staff es a confirmar.

El Cacique rivadaviense tiene experiencia en el certamen de Viña. En la edición 2025 ganó la Copa Estímulo y anhela con volver. La edición 2026 del Seven Internacional de Viña será desde el viernes 09 al domingo 11 de enero, en el tradicional campus de The Mackay School, en Reñaca.

Fotografías: de archivo de ambos club. Créditos: Prensa Huazihul y Prensa San Juan Rugby.