Felipe Melo le largó un palazo a River por la próxima Copa Libertadores: "Pequeño"

Felipe Melo , emblemático ex defensor brasileño, reafirmó su amor por Boca y lanzó una filosa chicana a River por no haber logrado clasificarse a la Libertadores de 2026.

Viral en redes Un ciclista entrenó 'escoltado' por una guacamaya y el video explotó en redes

El video Felipe Melo, con la camiseta de Boca, adorando a Riquelme y un anuncio inesperado

A través de su cuenta de Instagram, el ex futbolista -quien es leyenda de Palmeiras y campeón continental con Fluminense- le respondió a un fanático y dejó en claro que espera visitar la Bombonera en algún momento de este año.

"Lo que yo quiero este año... Tengo que hacerlo. Tomarme un vuelo de Río a Argentina, Buenos Aires. Salgo del aeropuerto, tomo un taxi a La Boca, Bombonera", expresó Felipe Melo. Luego, lanzó un palazo a River por su clasificación a la Sudamericana: "El más grande va a jugar la Libertadores. El más pequeño, no".

El ex defensor se retiró a principios de 2025 y espera iniciar pronto su carrera como entrenador. Y, por supuesto, se ilusiona con estar en el Xeneize en algún momento. "Pero claro que quisiera dirigir a Boca. Yo soy de La 12", afirmó en una entrevista con TyC Sports hace pocos meses.

El video: