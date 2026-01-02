viernes 2 de enero 2026

Video

Felipe Melo le largó un palazo a River por la próxima Copa Libertadores: "Pequeño"

El ex jugador le contestó a un fanático en redes sociales y aprovechó el momento para chicanear al Millonario de Marcelo Gallardo. Mirá qué dijo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Felipe Melo, emblemático ex defensor brasileño, reafirmó su amor por Boca y lanzó una filosa chicana a River por no haber logrado clasificarse a la Libertadores de 2026.

A través de su cuenta de Instagram, el ex futbolista -quien es leyenda de Palmeiras y campeón continental con Fluminense- le respondió a un fanático y dejó en claro que espera visitar la Bombonera en algún momento de este año.

"Lo que yo quiero este año... Tengo que hacerlo. Tomarme un vuelo de Río a Argentina, Buenos Aires. Salgo del aeropuerto, tomo un taxi a La Boca, Bombonera", expresó Felipe Melo. Luego, lanzó un palazo a River por su clasificación a la Sudamericana: "El más grande va a jugar la Libertadores. El más pequeño, no".

El ex defensor se retiró a principios de 2025 y espera iniciar pronto su carrera como entrenador. Y, por supuesto, se ilusiona con estar en el Xeneize en algún momento. "Pero claro que quisiera dirigir a Boca. Yo soy de La 12", afirmó en una entrevista con TyC Sports hace pocos meses.

El video:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2007166842809528403&partner=&hide_thread=false
Temas
