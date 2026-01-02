Felipe Melo le largó un palazo a River por la próxima Copa Libertadores: "Pequeño"

Felipe Melo, emblemático ex defensor brasileño, reafirmó su amor por Boca y lanzó una filosa chicana a River por no haber logrado clasificarse a la Libertadores de 2026.
El ex jugador le contestó a un fanático en redes sociales y aprovechó el momento para chicanear al Millonario de Marcelo Gallardo. Mirá qué dijo.
A través de su cuenta de Instagram, el ex futbolista -quien es leyenda de Palmeiras y campeón continental con Fluminense- le respondió a un fanático y dejó en claro que espera visitar la Bombonera en algún momento de este año.
"Lo que yo quiero este año... Tengo que hacerlo. Tomarme un vuelo de Río a Argentina, Buenos Aires. Salgo del aeropuerto, tomo un taxi a La Boca, Bombonera", expresó Felipe Melo. Luego, lanzó un palazo a River por su clasificación a la Sudamericana: "El más grande va a jugar la Libertadores. El más pequeño, no".
El ex defensor se retiró a principios de 2025 y espera iniciar pronto su carrera como entrenador. Y, por supuesto, se ilusiona con estar en el Xeneize en algún momento. "Pero claro que quisiera dirigir a Boca. Yo soy de La 12", afirmó en una entrevista con TyC Sports hace pocos meses.