Felipe Melo, con la camiseta de Boca, adorando a Riquelme y un anuncio inesperado

Mientras define su futuro futbolístico luego de quedar libre de Fluminense, Felipe Melo se mostró alegremente con una camiseta de Boca por las calles de Brasil, aunque dejó claro que solo irá a verlo desde las tribunas de La Bombonera y no defenderá los colores en el césped.

"Le tengo un cariño especial, que me gané de la mano de Riquelme, cuando Fluminense fue a jugar a la Argentina. Soy muy fan de Boca y de Román, por eso la estoy usando. Pero no voy a jugar en Boca. Iré a La Bombonera para ver partidos nada más", comentó en un video que se viralizó rápidamente en las redes sociales.

El Flu tuvo que viajar a mediados de 2023 para enfrentar a River en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Luego de asestarle un durísimo 5-1 en Río de Janeiro, el equipo brasileño cayó por 2-0 en el estadio Monumental. Melo fue blanco de críticas de los riverplatenses, porque conocían de su fanatismo por el cuadro de la Ribera. De hecho, los de Fernando Diniz se entrenaron en Casa Amarilla en la previa del duelo, donde el ex-Inter recibió el regalo del presidente.

¿Cómo nació el amor de Felipe Melo por Boca? Así lo explicó en una charla con TyC Sports en 2024: "Yo vi jugar a Riquelme, después jugué contra él en Villarreal. Vi jugar a la Brujita Verón, ese era una cosa de locos, es uno de mis ídolos máximos.Ese no fallaba un pase. Después no hace falta hablar de Maradona. Más tarde Schiavi, que pegaba unas patadas de abajo que me encantaban".