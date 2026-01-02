Miguel Borja se despidió de River con un frío mensaje y un gol de la ¿era Demichelis?

El 31 de diciembre no fue una fecha más en River. Además del cierre del año, marcó el punto final del ciclo de Miguel Borja con la camiseta millonaria. Mientras ya se encuentra en México para incorporarse a Cruz Azul, el delantero colombiano eligió despedirse de Núñez con un mensaje breve pero emotivo en sus redes sociales.

Viral en redes El particular consejo de Borja para las fiestas: "Cuídense que todo está caro, hasta el cajón"

Desde su cuenta de Instagram, Borja publicó una historia con palabras sencillas y directas: “Gracias totales, River. Llegó la hora de despedirme de estos colores”. El mensaje estuvo acompañado por corazones rojos y blancos y un video de uno de sus goles en la Copa Libertadores 2024, una elección que no pasó desapercibida entre los hinchas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DiarioOle/status/2006440220820906055&partner=&hide_thread=false EL MENSAJE DE DESPEDIDA DE BORJA



El colombiano, cuyo contrato con River finaliza cuando se termine el 2025, ya se encuentra en México para convertirse en nuevo jugador de Cruz Azul



Acompañó el mensaje con un video de uno de sus goles en el Millonario: el que le… pic.twitter.com/HKUYIJSJBN — Diario Olé (@DiarioOle) December 31, 2025

El tanto seleccionado fue el que le convirtió a Libertad, en la fase de grupos, cuando el equipo era dirigido por Martín Demichelis, entrenador que luego sería reemplazado por Marcelo Gallardo. Un detalle que sumó lectura política a una despedida que, de por sí, tenía carga simbólica.

Así, el atacante de 32 años le puso fin a una etapa de tres años y medio en River, en la que disputó 159 partidos oficiales, anotó 62 goles y dio 10 asistencias. Esos registros lo ubican entre los máximos goleadores extranjeros de la historia del club y le permitieron sumar tres títulos a su palmarés.

Sin embargo, más allá de los números, su paso por el Millonario dejó sentimientos encontrados. Borja tuvo momentos de peso y rachas goleadoras importantes, pero nunca terminó de transformarse en la figura determinante en los partidos decisivos. Además, algunas declaraciones sobre su futuro -interpretadas como un guiño innecesario a Boca- generaron malestar y desgastaron su vínculo con parte del mundo riverplatense.

Ahora, el colombiano inicia una nueva etapa en el fútbol mexicano, con Cruz Azul como destino. En River, su salida se suma a otras despedidas que anticipan un proceso de renovación profunda, con ciclos que se cierran y un plantel que empieza a rearmarse de cara a lo que viene.