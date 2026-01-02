Conmoción mundial: confirman que una promesa del deporte de 16 años murió en el trágico incendio en Suiza

El comienzo de 2026 quedó marcado por una tragedia que sacudió al mundo del deporte: el incendio en el bar “Le Constellation” en Crans-Montana, Suiza, dejó más de 40 víctimas y entre ellas se encuentra Emanuele Galeppini , un golfista italiano de apenas 16 años, considerado una de las grandes promesas del deporte.

La noticia golpeó fuerte en Italia y en la comunidad internacional del golf. La Federación Italiana de ese deporte publicó un sentido mensaje en sus redes sociales: “ La Federación Italiana de Golf lamenta el fallecimiento de Emanuele Galeppini, un joven atleta que encarnó la pasión y los valores auténticos . En este momento de profundo dolor, nuestros pensamientos están con su familia y todos sus seres queridos. Emanuele, siempre estarás en nuestros corazones”.

La familia no se resigna: “Aún puede haber esperanza”

Mientras el mundo del golf lo despide, la familia de Emanuele se aferra a la esperanza. Sebastiano Galeppini, su tío, aseguró: “Por ahora, Emanuele sigue en la lista de personas desaparecidas y estamos esperando los resultados del ADN. En resumen, aún puede haber esperanza”.

El joven, nacido en Génova y residente en Dubái, figura entre los desaparecidos en la lista oficial publicada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia. Su padre viajó desesperado al bar Constellation apenas se enteró del incendio, convencido de que su hijo estaba allí celebrando el Año Nuevo. La última comunicación entre ambos fue a la medianoche, cuando se saludaron por las fiestas.

El hallazgo del teléfono y la espera por el ADN

La identificación de Emanuele se volvió un rompecabezas para las autoridades. Según fuentes cercanas a la investigación, el teléfono móvil del joven fue hallado en la morgue donde trasladaron los cuerpos de las víctimas, pero los restos atribuidos a él todavía esperan la confirmación oficial a través de pruebas de ADN.

Por eso, aunque la Federación Italiana de Golf ya lo despidió públicamente, la familia insiste en que la última palabra la tendrán los análisis forenses.

Un talento que brilló en Europa y Oriente Medio

Emanuele Galeppini era considerado un verdadero prodigio del golf. Participaba regularmente en torneos tanto en Europa como en Oriente Medio y, en abril de 2025, se consagró campeón del Omega Dubai Creek Amateur Open, uno de los certámenes más importantes de la región.