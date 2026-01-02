viernes 2 de enero 2026

Boca inicia la pretemporada con Úbeda confirmado y sin refuerzos

Con Claudio Úbeda al frente del plantel, el Xeneize vuelve este viernes a los entrenamientos sin incorporaciones confirmadas y con varias ausencias, mientras la dirigencia busca destrabar el pase de Marino Hinestroza.

Boca comenzará este viernes la pretemporada 2026 con Claudio Úbeda ya ratificado como entrenador, aunque el arranque está lejos del escenario ideal. A la espera de refuerzos y con algunas salidas recientes, el plantel retomará las prácticas sin caras nuevas.

La negociación por Marino Hinestroza continúa empantanada. Si bien en el club confían en que la situación se resolverá en los próximos días, el colombiano aún no pudo ser anunciado y su llegada sigue condicionada por un conflicto de intereses con Atlético Nacional.

En cuanto a bajas, el plantel ya sufrió una reducción: Frank Fabra, Ignacio Miramón y Cristian Lema dejaron el club, mientras que Lucas Janson, Agustín Martegani, Nicolás Orsini y Norberto Briasco fueron notificados de que no serán tenidos en cuenta para la próxima temporada. Sin embargo, esas salidas todavía no se reflejaron en incorporaciones.

Por ahora, las únicas “caras nuevas” con las que contará Úbeda serán juveniles promovidos desde la Reserva campeona dirigida por Mariano Herrón: Dylan Gorosito, Santiago Zampieri, Tomás Aranda y Leonel Flores.

Este inicio de la pretemporada también será clave para definir la continuidad de Javier García, quien finalizó su contrato el 31 de diciembre y aún no confirmó si seguirá en el club. Distinta es la situación de Ander Herrera, que ya aseguró su permanencia por una temporada más.

El debut oficial de Boca en 2026 está programado para el fin de semana del 25 de enero frente a Deportivo Riestra, aunque no se descarta una presentación previa por la Copa Argentina ante Gimnasia de Chivilcoy.

A corto plazo, la dirigencia apunta a cerrar la llegada de Hinestroza, además de sumar a Gastón Hernández y dos delanteros, pedidos expresos de Úbeda. Durante la etapa preparatoria también podrían confirmarse partidos amistosos, con la intención de disputarlos en La Bombonera para facilitar el acceso de socios y socias.

