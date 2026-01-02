viernes 2 de enero 2026

Desde el Mundialito de Trinidad a la Doble Difunta Correa: todas las actividades deportivas que habrá en San Juan

Entre el viernes 02 y domingo 04 de enero 2026, las competencias deportivas a disputarse serán en ciclismo y fútbol.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Durante el fin de semana del viernes 02 al domingo 04 de enero 2026, en San Juan habrá una variada oferta de eventos deportivos recreativos y/o competitivos. Todos ellos estarán a disposición para la participación y el disfrute de los sanjuaninos y las sanjuaninas.

A continuación, el resumen con la información de la agenda deportiva local para este receso semanal:

Fútbol

Mundialito de Trinidad – San Juan 2026

La 32° edición del famoso torneo sanjuanino de fútbol infantil, repercusión nacional y alcance internacional, se celebrará desde el domingo 04 al sábado 10 de enero. Participarán más de 40 equipos, 3.000 deportistas, en varias sedes en simultáneo, con organización del Club Atlético Trinidad y apoyo del Gobierno a través de su Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.

El acto inaugural será el domingo 04 enero a las 21:30 en el Estadio Ingeniero Domingo Alberto Martín (Mundialito de Trinidad)

Torneo Regional Federal Amateur 2025-2026

Este fin de semana se pondrá en marcha la tercera ronda para la Región Cuyo, en la cuarta categoría del fútbol argentino. Por el lado de San Juan, habrá dos clubes locales que continúan en competencia y se enfrentarán entre sí. Es el caso de Unión de Villa Krause y Peñaflor de San Martín.

El partido de ida se jugará el domingo 04, a las 20 horas, en el Estadio 12 de Octubre, Rawson. Juan Pablo González será el árbitro principal. El encuentro de vuelta será el domingo 11 en el Departamento San Martín.

Los demás partidos correspondientes a esta instancia son: Estudiantes de San Luis vs. Jorge Newbery de Villa Mercedes (04/01 a las 17 h.), Atlético Argentino de Mendoza vs. FADEP de Mendoza (04/01 a las 17 h.) y Pacífico de General Alvear vs. Huracán de San Rafael (04/01 a las 20:30 h.).

Liguilla de Santa Lucía

Este domingo 04 de enero se jugarán las finales del Torneo Clausura 2025 de fútbol masculino del departamento. El escenario será el estadio San Juan del Bicentenario, Pocito. En Cuarta División jugarán Lapetta vs. Sol de Mayo a las 15 horas; y al término en Primera lo harán Lapetta vs. Yrigoyen.

Ciclismo

Libres y Máster

La continuidad del calendario de ciclismo en ruta 2025-2026 será con la 20° edición de la Clásica Doble Cerrillo. La carrera se disputará este sábado 03 de enero, con organización de Agrupación Provincial de Ciclismo Libres y Máster y apoyo del Gobierno a través de su Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.

La largada será a las 16 horas, en Avenida Uñac, entre Calle 6 y 7, frente a la exfábrica de motocicletas, Departamento Pocito. La concentración iniciará a las 15 y la llegada de carrera será en el mismo punto de largada.

Federación Ciclista Sanjuanina

La competencia entrante del actual campeonato sanjuanino en ruta 2025-2026 será con la 69° edición de la Clásica Doble Difunta Correa. La contienda será el domingo 04 de enero, con organización del Club Ciclista Alvear y apoyo de la Legislatura y Gobierno provincial, a través de su Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.

La largada será a las 16 horas, en Diagonal San Martín frente a la Plaza departamental de 9 de Julio. La concentración iniciará allí una hora antes. La llegada será frente a la Municipalidad de 9 de Julio.

