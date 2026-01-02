Robó un celular en una zapatería del centro sanjuanino y quedó filmado: así fue el momento

Este viernes, un nuevo episodio de inseguridad quedó al descubierto en pleno centro de San Juan. Un joven robó un teléfono celular del interior de una zapatería y toda la secuencia quedara grabada por las cámaras del local.
El hecho ocurrió este viernes durante el mediodía, en un local de venta de calzados ubicado sobre calle Santa Fe, a metros de Avenida Rawson. El robo quedó registrado por las cámaras de seguridad y las imágenes se viralizaron en redes sociales.
El hecho ocurrió pasadas las 12:30 horas, en una tienda de venta de calzados -llamada Vibes- situada sobre calle Santa Fe, casi Avenida Rawson. Según muestran las imágenes de seguridad, el sospechoso -vestido con una chomba celeste, azul y blanca, bermuda y zapatillas negras con detalles blancos- ingresa al comercio y observa durante algunos segundos el interior del local.
Al notar que no había empleados ni clientes en el lugar, el joven aprovecha el descuido, se acerca al mostrador y toma un teléfono celular que estaba apoyado allí. Luego, de manera disimulada, se retira del comercio con el dispositivo en su poder.
Las imágenes del robo fueron difundidas en redes sociales y rápidamente generaron repercusión entre los usuarios. Hasta el momento, no trascendió si los propietarios del local radicaron una denuncia formal ante la Policía contra el autor del hecho, o si fue capturado.