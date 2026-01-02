viernes 2 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Video

Robó un celular en una zapatería del centro sanjuanino y quedó filmado: así fue el momento

El hecho ocurrió este viernes durante el mediodía, en un local de venta de calzados ubicado sobre calle Santa Fe, a metros de Avenida Rawson. El robo quedó registrado por las cámaras de seguridad y las imágenes se viralizaron en redes sociales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Este viernes, un nuevo episodio de inseguridad quedó al descubierto en pleno centro de San Juan. Un joven robó un teléfono celular del interior de una zapatería y toda la secuencia quedara grabada por las cámaras del local.

Lee además
una disputa vecinal termino con un baleado en rawson: una vendedora ambulante con antecedentes, en la mira de la justicia
Judiciales

Una disputa vecinal terminó con un baleado en Rawson: una vendedora ambulante con antecedentes, en la mira de la Justicia
quien era el hombre que murio en un siniestro vial en sarmiento
La primera víctima del 2026

Quién era el hombre que murió en un siniestro vial en Sarmiento

El hecho ocurrió pasadas las 12:30 horas, en una tienda de venta de calzados -llamada Vibes- situada sobre calle Santa Fe, casi Avenida Rawson. Según muestran las imágenes de seguridad, el sospechoso -vestido con una chomba celeste, azul y blanca, bermuda y zapatillas negras con detalles blancos- ingresa al comercio y observa durante algunos segundos el interior del local.

Al notar que no había empleados ni clientes en el lugar, el joven aprovecha el descuido, se acerca al mostrador y toma un teléfono celular que estaba apoyado allí. Luego, de manera disimulada, se retira del comercio con el dispositivo en su poder.

Las imágenes del robo fueron difundidas en redes sociales y rápidamente generaron repercusión entre los usuarios. Hasta el momento, no trascendió si los propietarios del local radicaron una denuncia formal ante la Policía contra el autor del hecho, o si fue capturado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2007165919156719701&partner=&hide_thread=false

Temas
Seguí leyendo

Un auto terminó dado vuelta tras chocar con un colectivo en Pocito

Identificaron al anciano que fue atropellado en Capital

Un sujeto, que ha tenido roces con la justicia, terminó internado tras ser apuñalado por su hermano en Chimbas

Cayó el acusado de un violento tiroteo en Chimbas: le secuestraron una pistola 9 mm y una cuchilla

Angaco: un nene, de 8 años, terminó internado tras explotarle pirotecnia en la cara

Se abalanzó sobre un auto para robar y terminó cayendo violentamente al asfalto, golpeado y esposado

Un hombre fue atropellado en pleno centro: fue trasladado de urgencia al hospital

Encontraron quemado el Mercedes Benz que fue robado en Rivadavia

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
un auto termino dado vuelta tras chocar con un colectivo en pocito
Impactante

Un auto terminó dado vuelta tras chocar con un colectivo en Pocito

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

En San Juan, la Dirección de Rentas aplicará descuentos en el pago de los impuestos Inmobiliario y Automotor.
Beneficio

En San Juan aplicarán descuentos en el pago de los impuestos Inmobiliario y Automotor: cómo acceder

Otro sanjuanino fue víctima del intento de robo de su camioneta en La Serena, Chile.
Alarma

Otro intento de robo de la camioneta de un sanjuanino en La Serena: la nueva víctima es un referente de los viñateros

Un auto terminó dado vuelta tras chocar con un colectivo en Pocito
Impactante

Un auto terminó dado vuelta tras chocar con un colectivo en Pocito

Imagen de archivo de otra lluvia en suelo sanjuanino.
Pronóstico

Alerta amarilla por lluvias para dos departamentos de San Juan: cuándo llegarían las precipitaciones

El segundo día del 2026, con calor ¿y viento Sur?: mirá los datos del tiempo para este viernes en San Juan
Pronóstico

El segundo día del 2026, con calor ¿y viento Sur?: mirá los datos del tiempo para este viernes en San Juan

Te Puede Interesar

San Martín, ¿otra vez baja del Torneo Local?
Fútbol sanjuanino

San Martín, ¿otra vez baja del Torneo Local?

Por Redacción Tiempo de San Juan
Una disputa vecinal terminó con un baleado en Rawson: una vendedora ambulante con antecedentes, en la mira de la Justicia
Judiciales

Una disputa vecinal terminó con un baleado en Rawson: una vendedora ambulante con antecedentes, en la mira de la Justicia

Vicuña y Los Azules son hoy los dos proyectos de cobre más avanzados de San Juan. Tras un 2025 con hitos técnicos, ambientales y financieros clave, ambos encaran un 2026 que puede marcar un punto de inflexión para la minería de la provincia.
Minería

Vicuña y Los Azules, los dos proyectos de cobre más avanzados de San Juan, cierran un 2025 fuerte y van por un 2026 clave

Barreal, uno de los destinos recomendados por la prestigiosa revista Bloomberg para visitar en el 2026.
Reconocimiento a la belleza

Una joyita: Barreal, entre los mejores destinos del mundo para visitar en 2026 según Bloomberg

Robó un celular en una zapatería del centro sanjuanino y quedó filmado: así fue el momento
Video

Robó un celular en una zapatería del centro sanjuanino y quedó filmado: así fue el momento