jueves 1 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En las redes

Tras un 2025 lleno de festejos, el sanjuanino campeón con Estudiantes le agradeció a la Difunta Correa

Fiel a sus creencias y acompañado por su familia, Fabricio Pérez llegó hasta el santuario ubicado sobre la Ruta 141 para agradecer por un año que superó todas las expectativas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Después de un año intenso, cargado de triunfos y celebraciones, Fabricio Pérez eligió una forma íntima y simbólica de ponerle punto final a uno de los capítulos más importantes de su carrera. Lejos del ruido de los estadios y de los festejos multitudinarios, el futbolista sanjuanino regresó a su tierra para cumplir una promesa personal: agradecer en el paraje de la Difunta Correa por todo lo vivido durante el 2025.

Lee además
un papa sanjuanino bailo con el corazon partio y se volvio viral
Video

Un papá sanjuanino bailó con el "corazón partío" y se volvió viral
un posteo sobre el payito en un restaurante sanjuanino desperto sensibilidad y levanto una ola de comentarios
En las redes

Un posteo sobre "El Payito" en un restaurante sanjuanino despertó sensibilidad y levantó una ola de comentarios

Formado futbolísticamente en el Club Atlético Trinidad, Pérez fue uno de los grandes protagonistas del año en la elite del fútbol argentino. Con la camiseta de Estudiantes de La Plata, el mediocampista se consagró campeón en dos oportunidades: primero al levantar el Torneo Clausura de la Liga Profesional tras imponerse ante Racing, y luego al quedarse con el Trofeo de Campeones 2025, luego de vencer a Platense. Dos títulos que marcaron un antes y un después en su recorrido profesional.

image

Fiel a sus creencias y acompañado por su familia, el volante sanjuanino llegó hasta el santuario ubicado sobre la Ruta 141 para agradecer por un año que superó todas las expectativas. El gesto, cargado de fe y tradición, reflejó el costado más personal del futbolista, ese que mantiene intacto el vínculo con sus raíces pese a la exposición y el éxito en la máxima categoría.

En estos días, Pérez se encuentra en San Juan y también fue parte del lanzamiento del Mundialito de Trinidad, el tradicional torneo infantil del club que lo vio crecer. Su presencia no pasó desapercibida y volvió a poner en valor el camino que une al potrero, el esfuerzo y la posibilidad de llegar a lo más alto.

Los días de Pérez en San Juan

El regreso de Fabricio Pérez a la provincia también tuvo un fuerte anclaje en el fútbol formativo. El martes 30 de diciembre, por la mañana, quedó oficialmente presentada la XXXII edición del Mundialito de Fútbol Infantil del Club Atlético Trinidad, uno de los certámenes más tradicionales y emblemáticos del deporte sanjuanino y regional.

Uno de los momentos más emotivos del acto lo protagonizó el mediocampista. Compartió su experiencia personal y dejó un mensaje de aliento para los chicos que hoy transitan el mismo camino que él inició años atrás.

El torneo se disputará del 4 al 10 de enero de 2026. El acto inaugural está previsto para el domingo 4 en el Estadio Ing. Alberto Martín, mientras que la jornada de clausura y la entrega de premios se desarrollarán el sábado 10 en el Estadio San Juan del Bicentenario, un escenario que volverá a reunir a miles de chicos, familias y entrenadores.

Esta nueva edición del Mundialito contará con la participación de más de 3.000 niños y más de 40 clubes, no solo de San Juan sino también de distintas provincias del país. Además de los equipos locales, llegarán delegaciones de San Luis, Mendoza y La Rioja, con una presencia destacada que le dará un marco especial a la competencia: Estudiantes de La Plata, actual campeón del fútbol argentino.

Temas
Seguí leyendo

Un verdugo de Boca compró el pase de un sanjuanino por una cifra millonaria

Vuelve a su tierra para presentar su tesis en la Casa de Sarmiento: el sanjuanino Diego Sánchez y un libro atravesado por la educación y la justicia

Video: un sanjuanino con una enfermedad crónica emocionó a todos con su discurso y hasta se animó a bailar

Con arañazos y piñas contra la Policía, armó un escándalo en el centro sanjuanino y fue condenado

Un sanjuanino ganó más de $70.000.000 en el Quini 6

San Juan y lo que dejó el fútbol en 2025: un año de extremos entre sueños rotos, descenso y una alegría eterna

Del baile del Dibu al mate de Otamendi: así recibieron el 2026 las figuras de la Selección

Nahuel Flores, el sanjuanino que encontró en el fisicoculturismo una forma de vida

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
nahuel flores, el sanjuanino que encontro en el fisicoculturismo una forma de vida
Sueño de llegar

Nahuel Flores, el sanjuanino que encontró en el fisicoculturismo una forma de vida

Por Antonella Letizia

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
El peor comienzo del año

Recibió el 2026 en otra casa y cuando volvió a la suya, en Concepción, la encontró desvalijada

Extienden validez de los pases de transporte en los colectivos de la Red Tulum para personas con discapacidad.
Atención

Desde este jueves, comenzó a regir el nuevo precio del colectivo en San Juan

Acueducto gate: apareció Gioja, habló de los caños y cuestionó el sistema ideado por Uñac
Declaraciones

Acueducto gate: apareció Gioja, habló de los caños y cuestionó el sistema ideado por Uñac

Conmoción en Los Berros por un enfrentamiento de jóvenes que terminó con un apuñalado
Sarmiento

Conmoción en Los Berros por un enfrentamiento de jóvenes que terminó con un apuñalado

Lo atraparon en los techos de una casa de Capital: tenía dólares, pesos argentinos y chilenos que habría robado a una anciana
Comando Urbano

Lo atraparon en los techos de una casa de Capital: tenía dólares, pesos argentinos y chilenos que habría robado a una anciana

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa.
Estado de salud

Qué se sabe sobre la primera bebé del 2026 nacida en el Hospital Rawson y el delicado cuadro de su mamá

Por Redacción Tiempo de San Juan
El segundo día del 2026, con calor ¿y viento Sur?: mirá los datos del tiempo para este viernes en San Juan
Pronóstico

El segundo día del 2026, con calor ¿y viento Sur?: mirá los datos del tiempo para este viernes en San Juan

El tren Belgrano Cargas en San Juan transporta unas 50 mil toneladas mensuales de San Juan a Buenos Aires.
Política ferroviaria

El gobierno de Milei pone primera al proceso para privatizar el Belgrano Cargas: cómo impacta en San Juan y qué dijeron en los últimos meses

Acueducto gate: apareció Gioja, habló de los caños y cuestionó el sistema ideado por Uñac
Declaraciones

Acueducto gate: apareció Gioja, habló de los caños y cuestionó el sistema ideado por Uñac

Mordidas y picaduras: los bichos que encabezan las atenciones médicas por envenenamiento en San Juan
Atención

Mordidas y picaduras: los "bichos" que encabezan las atenciones médicas por envenenamiento en San Juan