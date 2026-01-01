Tras un 2025 lleno de festejos, el sanjuanino campeón con Estudiantes le agradeció a la Difunta Correa

Después de un año intenso, cargado de triunfos y celebraciones, Fabricio Pérez eligió una forma íntima y simbólica de ponerle punto final a uno de los capítulos más importantes de su carrera. Lejos del ruido de los estadios y de los festejos multitudinarios, el futbolista sanjuanino regresó a su tierra para cumplir una promesa personal: agradecer en el paraje de la Difunta Correa por todo lo vivido durante el 2025.

Formado futbolísticamente en el Club Atlético Trinidad, Pérez fue uno de los grandes protagonistas del año en la elite del fútbol argentino. Con la camiseta de Estudiantes de La Plata, el mediocampista se consagró campeón en dos oportunidades: primero al levantar el Torneo Clausura de la Liga Profesional tras imponerse ante Racing, y luego al quedarse con el Trofeo de Campeones 2025, luego de vencer a Platense. Dos títulos que marcaron un antes y un después en su recorrido profesional.

Fiel a sus creencias y acompañado por su familia, el volante sanjuanino llegó hasta el santuario ubicado sobre la Ruta 141 para agradecer por un año que superó todas las expectativas. El gesto, cargado de fe y tradición, reflejó el costado más personal del futbolista, ese que mantiene intacto el vínculo con sus raíces pese a la exposición y el éxito en la máxima categoría.

En estos días, Pérez se encuentra en San Juan y también fue parte del lanzamiento del Mundialito de Trinidad, el tradicional torneo infantil del club que lo vio crecer. Su presencia no pasó desapercibida y volvió a poner en valor el camino que une al potrero, el esfuerzo y la posibilidad de llegar a lo más alto.

Los días de Pérez en San Juan

El regreso de Fabricio Pérez a la provincia también tuvo un fuerte anclaje en el fútbol formativo. El martes 30 de diciembre, por la mañana, quedó oficialmente presentada la XXXII edición del Mundialito de Fútbol Infantil del Club Atlético Trinidad, uno de los certámenes más tradicionales y emblemáticos del deporte sanjuanino y regional.

Uno de los momentos más emotivos del acto lo protagonizó el mediocampista. Compartió su experiencia personal y dejó un mensaje de aliento para los chicos que hoy transitan el mismo camino que él inició años atrás.

El torneo se disputará del 4 al 10 de enero de 2026. El acto inaugural está previsto para el domingo 4 en el Estadio Ing. Alberto Martín, mientras que la jornada de clausura y la entrega de premios se desarrollarán el sábado 10 en el Estadio San Juan del Bicentenario, un escenario que volverá a reunir a miles de chicos, familias y entrenadores.

Esta nueva edición del Mundialito contará con la participación de más de 3.000 niños y más de 40 clubes, no solo de San Juan sino también de distintas provincias del país. Además de los equipos locales, llegarán delegaciones de San Luis, Mendoza y La Rioja, con una presencia destacada que le dará un marco especial a la competencia: Estudiantes de La Plata, actual campeón del fútbol argentino.