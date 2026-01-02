El gran año de los runners sanjuaninos en el país y el exterior

Los runners o corredores de montaña o calle confirmaron en 2025 el gran nivel de esas especialidades que hay en San Juan, con atletas que llegaron a integrar la selección argentina.

Lo cierto es que hay decenas de deportistas que día a día hacen su rutina y la mayoría de ellos la complementa con sesiones de gimnasia, especialmente aquellos que compiten y que en la mayoría de esas ocasiones lo hacen fuera de la provincia.

Ninguno es profesional 100%, por lo que reparten su tiempo de labores habituales con las prácticas deportivas. Están quienes simplemente quieren participar, sin importar resultados y aquellos que salen a buscar un triunfo o un lugar en el podio y corren indistintamente trail o en calle.

A las actuaciones destacadas de algunos de ellos nos referiremos:

Paula Yacante fue la atleta sanjuanina que más carreras disputó, con un promedio altísimo de primeros puestos y podios logrados: De 17 carreras disputadas entre trail, calle y cross country, logró subir al podio en 15 ocasiones, de las cuales 13 fueron victorias en la general o en su categoría.

María Belén Sánchez Ruiz: Tuvo un gran año en trail, coronado con su designación como integrante de la selección argentina para correr el mundial en Canfranc, España en Km vertical, cerrando con un podio en sus primeros 55K en Bariloche y con un triunfo en en los 30K de Merlo, San Luis.

Comenzó el año con una carrera de calle en Río Cuarto y luego vinieron las competencias de trail y Km vertical. En total, 11 disputadas con siete triunfos y siete podios entre general y categoría.

Agostina Atencio: Gran temporada de la joven atleta sanjuanina que comenzó con un triunfo en la Carrera por la vida y terminó siendo top 9 del país en el Nacional de ruta de 10K. Disputó 11 carreras, con siete triunfos (general o categoría) y nueve podios logrados en San Juan, La Pampa, Mendoza y Santiago del Estero.

Valeria Paniagua: Con mayoría de carreras en calle y un par de trail, tuvo una temporada por demás destacada en las diez competencias que intervino, obteniendo seis triunfos, sumados categoría y general y once podios que comenzaron con un tercer puesto en su categoría en Río Cuarto y finalizaron con el triunfo logrado en Cielo Nocturno Trail.

Brian Palacios fue el runner más destacado en 2025, ya que desde la primera carrera, Las Vallas Sky Running, en la puna catamarqueña, coronada con un triunfo en 42K hasta el primer lugar de la general en los 30K en el Ultra Trail Merlo, fueron siete carreras, todas con podio incluido, con cuatro victorias, todas en la general.

Gisela Tobares: Tuvo un buen año, corriendo varias competencias fuera de la provincia y demostrando que es una de las mejores a nivel nacional. Inició el año con un segundo puesto en la Media Maratón de Mendoza y finalizó con un triunfo en los 10K de la Maratón de la Esperanza. En ocho carreras, fueron cinco triunfos entre general y categoría, con ocho podios y un magnífico cuarto puesto en su categoría en la Media Maratón de Buenos Aires.

Franco Oro: El experimentado runner sanjuanino distribuyó su año corriendo en España y Argentina, logrando, como es habitual, muy buenos resultados. Tuvo tres victorias en generales y una en su categoría. La primera del año fue triunfo en febrero en los 42K del Chivas Trail en Las Leñas. Para Franco, también fue un año mundialista, estando presente en Canfranc, España en UTMB Mont Blanc.

María Soledad Sánchez Ruiz: Fueron siete carreras en distintos lugares del país con magníficos resultados que le valieron su incorporación a la selección argentina para disputar el mundial en España en septiembre. En Argentina logró siete podios que incluyeron cuatro triunfos entre general y categoría. Comenzó corriendo el primer día del año con un tercer puesto en su categoría en Río Cuarto el primer y logró un gran primer puesto en los 25K del Desafío Punta Negra.

Andrea Názara: Tuvo un año irregular que arrancó con dos triunfos: ganó los 21K del Trail bajo la luna en Valle Fértil y el 15 de marzo con su gran logro, quedarse con la victoria y consagrarse campeona argentina en la distancia long en Bariloche, logrando el pasaporte para el mundial de Canfranc. Luego vendrían cuatro triunfos más, pero la segunda mitad de año le jugó una mala pasada y diferentes problemas de salud la afectaron en su rendimiento, lo que la llevó a no conseguir lo que ella esperaba y para lo que se había preparado con gran profesionalismo.

Facundo Nuñer: También tuvo un año irregular por diferentes motivos. Arrancó de muy buena manera en el Chivas Trail, en febrero, ganando el Km vertical y siendo segundo en los 42K. Luego llegarían dos victorias en su categoría (Rivadavia corre y Natural Race) y se destacó con un segundo puesto en su categoría en los 42K de la Maratón de San Juan.

Horacio Peñaloza Grossi: Tuvo gran actuación en las competencias donde estuvo, siempre ocupando un lugar en el podio, siendo lo más destacado el triunfo en los 75K del Desafío Punta Negra. También vivió su experiencia en el exterior, disputando el UTMB Mont Blanc en la distancia de 101K, denominada CCC.

Cabe mencionar, además, actuaciones como la de María Eugenia Ruiz, que siempre estuvo en el podio en categorías que van de los 50 a 59 años; Cecilia Zagarra, que cuando no corría triatlón se prendía en carreras de calle con excelentes resultados; Eliana Nievas, que logró cinco podios entre enero y abril; Fátima Villafañe que disputó 10, 21 y 42K y siempre estuvo en los puestos de vanguardia.

Natalia Roitman logró importantes resultados en Mendoza y Catamarca, subiendo al podio en ambas carreras de trail; Mercedes Suárez volvió con la Posta Difunta Correa, donde por tercer año consecutivo ganó junto al equipo de Mujeres Fuertes, fue segunda en los 21K de la Maratón de San Juan, ganó los 15K de la Maratón de Gendarmería y corrió la Maratón más importante del país, Buenos Aires, donde fue 27ª en la general entre 3.885 corredoras y 5ª en su categoría F30-34 entre 554 atletas.

Verónica Wittke va volviendo de a poco; el año que pasó le dejó un triunfo en Run Altas Cumbres, un primer puesto en Merlo, en Calatrail y una nueva victoria en Ichura, La Rioja; en definitiva, tres corridas, tres ganadas, brillante!

Melanie Manzanares: Acostumbrada a correr en pista, se animó a los 10K de la maratón de San Juan, donde fue primera en su categoría y en el último mes del año, ocupó el segundo puesto en su categoría en Santa Lucía corre de noche.

Los mencionados, son sólo una parte de los runners sanjuaninos que cada fin de semana nos representan por todo el país y ocasiones fuera del mismo, como el caso de Noelia Martín y Darío Daroni, quienes además de correr por distintos puntos del país, en 2025 se dieron el gusto de correr los 57K de UTMB Mont Blanc.

Fuente: Secretaría de Deportes.