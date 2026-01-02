Un ciclista entrenó 'escoltado' por una guacamaya y el video explotó en redes

El ciclista Diego Pescador cerró el 2025 con una imagen difícil de olvidar. En pleno entrenamiento por las rutas del municipio de Calarcá, el del Movistar Team tuvo un acompañante tan inesperado como impactante: una guacamaya de gran tamaño que voló a la par de su bicicleta durante un largo tramo del recorrido. El video.

El ave, con su inconfundible plumaje multicolor, se mantuvo cerca del corredor mientras avanzaba por la carretera, generando una escena tan llamativa como poco habitual. Lejos de romper la concentración, el momento fue recibido por Pescador como una señal positiva en la previa de un nuevo año cargado de desafíos.

Para el joven ciclista, la aparición de la guacamaya fue interpretada como un buen augurio de cara al exigente calendario internacional que afrontará en 2026.



El ciclista del Movistar Team vivió un momento tan curioso como simbólico durante su último entrenamiento del año en Calarcá, Colombia. El ave lo acompañó varios metros y fue tomado como un presagio… pic.twitter.com/Ng7gAPcTOx — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) January 2, 2026

