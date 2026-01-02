viernes 2 de enero 2026

Flagrancia

Robó en una bodega de Marquesado y cayó detenido cuando escapaba con un curioso botín

El hecho sucedió en inmediaciones calle Morón entre Atencio y Avenida Libertador, Rivadavia. El ladrón quedó a disposición de la Justicia, tras el accionar del Comando Radioeléctrico Oeste.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un sujeto de 32 años fue detenido en las últimas horas luego de ser sorprendido mientras sustraía materiales de una bodega ubicada en la zona de Marquesado, en Rivadavia, cuando se escapaba de la escena con un curioso botín debajo del brazo. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos del Comando Radioeléctrico Oeste.

El hecho ocurrió en una bodega situada sobre calle Morón, entre Atencio y Avenida Libertador. Allí, el personal policial detectó al sospechoso, identificado con el apellido Ruiz, quien tenía en su poder rollos de cobre y cables negros tipo taller, presuntamente sustraídos del lugar.

Tras inspeccionar el establecimiento, los uniformados constataron el faltante de cañerías correspondientes a un sistema de aire acondicionado utilizado para la refrigeración de las cavas de la bodega, lo que confirmó el robo.

Ante esta situación, tomó intervención el ayudante fiscal Germán Cuk, de la UFI Flagrancia, quien dispuso el inicio del procedimiento de justicia exprés por el delito de robo agravado por ser cometido en despoblado. El sospechoso quedó detenido y el material robado fue secuestrado.

