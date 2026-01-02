Una albardonera fue mordida por perros cuando se entrenaba cerca de su casa

Un momento de rutina y ejercicio terminó en una situación de tensión en Albardón. Viviana Sánchez, una mujer de 29 años, fue atacada por dos perros mientras corría por una calle de la localidad de Rincón.
Ocurrió en la localidad de Rincón, cuando una joven de 29 años realizaba actividad física cerca de su casa. Sufrió mordeduras en las piernas y tuvo que ser asistida por los vecinos.
El episodio ocurrió el martes pasado alrededor de las 10 de la mañana, cuando la joven salió a entrenar cerca de su domicilio. Según fuentes policiales, los perros se le acercaron de manera agresiva y comenzaron a morderla en las piernas, provocándole varias heridas que obligaron a una rápida intervención.
Vecinos de la zona acudieron en su ayuda tras escuchar los pedidos de auxilio y la trasladaron de inmediato en un vehículo particular hasta el hospital más cercano. Allí recibió atención médica urgente, curaciones y las vacunas correspondientes, ya que los animales no se encontraban bajo control de sus dueños.
De acuerdo al parte médico, Sánchez se encuentra fuera de peligro y en buen estado general, aunque deberá continuar con controles por precaución. Las lesiones no fueron de gravedad, pero el susto y las consecuencias del ataque generaron alarma en el barrio.