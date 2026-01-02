Dos ferias con regalos originales y a precios accesibles, para que elijan los Reyes Magos

Dos ferias de emprendedores se realizarán en San Juan para elegir los regalos de los Reyes Magos.

Desde el sábado 3 y hasta el lunes 5 de enero, como previa a la celebración del Día de los Reyes Magos, habrá dos ferias en San Juan dedicadas íntegramente a la comercialización de los regalos que se entregan a los más chicos como tradición de esta festividad, que cierra el ciclo litúrgico de Navidad y Año Nuevo.

Ambas iniciativas son organizadas desde la Dirección de Economía Social para potenciar el impulso emprendedor de la provincia, pero a su vez para ofrecer alternativas creativas y originales para los consumidores y generar otro polo de atracción para visitantes y turistas.

La primera de las iniciativas se realizará los días sábado 3 y domingo 4 de enero, justamente en el marco de la feria que todos los fines de semana recibe a los emprendedores sociales en el Paseo de las Palmeras.

En las dos jornadas, casi 100 emprendedores, de diferentes rubros (marroquinería, cerámica, gastronomía con jugos naturales y panificaciones con y sin TACC, bijouterie incluyendo pulseras en macramé y collares con dijes en piedras; artesanías en metal y madera; mandalas, cestos, organizadores y prendas tejidas, pinturas en cuadros, animé; stickers, objetos en 3D, viveros, entre otros) y desde distintos departamentos estarán presentes ofreciendo sus producciones artesanales.

La feria en el Paseo de las Palmeras, tiene lugar, en el Parque de Mayo, en las inmediaciones del Estadio Cerrado Aldo Cantoni, en Urquiza y San Luis. Funciona tanto sábado como domingo de 17 a 21 horas.

La segunda es la FES (Feria de la Economía Social) Edición Reyes Magos, que tendrá lugar e lunes 5 de enero, de 8:30 a 13 horas, en el hall central del Centro Cívico. En esta oportunidad, se reunirá a 20 emprendedores que comercializarán diferentes objetos pensados y realizados para niños y adolescentes.