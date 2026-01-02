Fuerte choque en Angaco: un motociclista con fractura expuesta tras el impacto

Un siniestro vial entre un automóvil y una motocicleta se registró en la tarde de este jueves 1 de enero en el departamento Angaco , que dejó como saldo a un motociclista con lesiones de consideración y a un menor trasladado para su atención médica.

El hecho ocurrió alrededor de las 16.15 en calle Zapata, a unos 500 metros al sur de calle Aguilera. Según informó la UFI Delitos Especiales , intervinieron un automóvil Volkswagen Suran y una motocicleta Honda Twister que circulaban en sentidos opuestos.

image

De acuerdo a las primeras actuaciones, el vehículo mayor era conducido por Álvarez, de 63 años, quien transitaba de norte a sur por calle Zapata al mando de un Volkswagen Suran azul. El conductor iba acompañado por su esposa, Rivero, su cuñada y dos menores de edad, identificados como M.A. y M.C.

Según la reconstrucción preliminar, al intentar girar hacia su izquierda, para ingresar a un domicilio, el automóvil fue impactado en el guardabarros trasero derecho por una motocicleta Honda Twister, que circulaba de sur a norte. La moto era conducida por Cristian Nievas, de 33 años, quien llevaba como acompañante a su hijo de 11 años.

image

Como consecuencia del choque, Nievas sufrió una fractura expuesta en la rodilla derecha, por lo que debió ser trasladado en ambulancia al Hospital Dr. Guillermo Rawson. En tanto, el menor fue derivado al nosocomio departamental para una evaluación médica preventiva.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría 20ª, siendo el cabo Lucas Loyola el primer interventor. Además, tomó intervención la UFI Delitos Especiales, con la actuación del fiscal Iván Grassi y del ayudante fiscal Rodrigo Cabral, quienes ordenaron las medidas de rigor para determinar las responsabilidades en el hecho.