jueves 22 de enero 2026

Hockey sobre patines

Se rearma el cuerpo técnico de la Selección Argentina: se suma un ex hockista sanjuanino al staff de José Luis Páez

Con la continuidad del entrenador confirmada, el Comité Nacional Técnico de Hockey sobre Patines anunció parte del nuevo equipo de trabajo para el año mundialista.

Por Redacción Tiempo de San Juan
reinaldogarcia

Confirmada la continuidad de José Luis Páez al frente de la Selección Argentina de hockey sobre patines, el Comité Nacional Técnico de Hockey sobre Patines (CNTHsP) dio a conocer parte de los nuevos integrantes del staff técnico para la temporada 2026, en una etapa clave del proceso deportivo.

Entre las novedades se destaca la incorporación del ex hockista sanjuanino Reinaldo Javier García Mallea, conocido como “Nalo”, quien se suma al cuerpo técnico como asistente del entrenador principal. Se trata de una de las figuras más destacadas en la historia del hockey sobre patines argentino, con una extensa trayectoria en la élite europea y un fuerte vínculo con San Juan, donde se formó deportivamente en el Olímpia Patín Club.

García se retiró como jugador profesional en junio de 2025 y continúa ligado al alto rendimiento desde el ámbito técnico. Tras una carrera desarrollada en ligas de primer nivel, con pasos por clubes como el FC Porto, HC Liceo, FC Barcelona y Hockey Trissino de Italia, actualmente se desempeña como entrenador en Portugal, al frente del AA Espinho.

Junto a él, también se incorpora Diego Mir, entrenador bonaerense de 53 años, nacido el 14 de enero de 1973, quien aportará su experiencia en la planificación y el trabajo diario del seleccionado.

Además, el CNTHsP confirmó la llegada de Gustavo Represas como Director de Alto Rendimiento de Selecciones Nacionales, una función clave para la planificación, seguimiento y desarrollo de los distintos planteles, y de Ramón Riverola como Director de Performance Competitiva, orientado al análisis del rendimiento y la optimización de los procesos competitivos.

La conformación del nuevo staff se da en un contexto particular, ya que 2026 será año mundialista, con el Campeonato del Mundo de hockey sobre patines previsto en Paraguay, uno de los principales objetivos del calendario internacional.

