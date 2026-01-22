jueves 22 de enero 2026

La jornada completa

Arranca el fútbol argentino: abre Aldosivi, Borgogno se viste de Calamar y debutan los mendocinos

Este jueves empieza la competencia oficial en la máxima categoría del fútbol argentino. La programación completa de la fecha 1.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Este jueves arranca el Torneo Apertura. El fútbol argentino hará su estreno oficial en el 2026 y se renuevan los desafíos de los 30 equipos que participan de la Liga Profesional.

no lloro, se me metio un calamar en el ojo: borgogno ya se puso la pilcha de platense
Presentación

No lloro, se me metió un calamar en el ojo: Borgogno ya se puso la pilcha de Platense
upcn incorporo a anthony, un jugador norteamericano con roce en el voley frances
Refuerzo internacional

UPCN incorporó a Anthony, un jugador norteamericano con roce en el vóley francés

La primera fecha tendrá su inicio con el encuentro entre Aldosivi y Defensa y Justicia, este jueves a las 17 en Mar del Plata. También habrá atrapantes partidos tras casi un mes de parate. Además, Platense, que recientemente abrochó al ex Verdinegro Matías Borgogno, debutará frente a Unión de Santa Fe. El arquero aparece en la lista de convocados del equipo que conduce Walter Zunino.

La Liga Profesional 2026 mantendrá en sus dos torneos semestrales (Apertura y Clausura) el formato del año anterior: dos zonas de 15 equipos, con fase de grupos, y luego instancias de eliminación directa a partido único desde octavos de final. Los ocho mejores de cada zona avanzarán a los playoffs.

El Superclásico fue programado para la fecha 15, tal como ocurrió en 2025. El primer cruce del año entre el Millonario y el Xeneize por la Liga Profesional será en el fin de semana del 19 de abril, en el Monumental, mientras que el segundo será en el Clausura sin fecha confirmada.

Tras los descensos en la última temporada de Godoy Cruz y San Martín, se sumarán a la máxima categoría Gimnasia de Mendoza y Estudiantes de Río Cuarto, que lograron el ascenso desde la Primera Nacional.

Un dato a tener en cuenta es que, de manera inesperada, la AFA no dio amnistía para los futbolistas sancionados en el cierre de 2025, por lo que deberán cumplir sus castigos en este torneo. Esto afecta particularmente a Estudiantes de La Plata, que tiene a la mayoría de sus jugadores titulares suspendidos tras el desplante a Rosario Central en el pasillo de campeón.

La jornada completa de este jueves:

Sin título
