ANSES: confirmaron el aumento para jubilados en febrero, ¿en cuánto queda la mínima?

ANSES oficializó el aumento de jubilaciones y pensiones para el mes de febrero.

El Gobierno oficializó una suba del 2,85% en las jubilaciones y pensiones que comenzará a regir a partir de febrero de 2026. La medida también actualiza los montos de las principales prestaciones del sistema previsional y eleva el haber mínimo garantizado a $359.254,35.

La actualización quedó establecida mediante la Resolución 21/2026 de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), publicada este lunes en el Boletín Oficial, y se enmarca en el esquema de movilidad previsional vigente, que fija incrementos mensuales según la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El incremento corresponde a la inflación registrada en diciembre de 2025, de acuerdo con los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), y se aplica a todas las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Con esta actualización, el haber mínimo ascenderá a $359.254,35, mientras que el haber máximo se ubicará en $2.417.441,63. La resolución también fijó nuevos valores para otros componentes clave del esquema previsional.

En ese sentido, la Prestación Básica Universal (PBU) pasará a ser de $164.342,47, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) (destinada a personas de 65 años o más que no cuentan con los aportes necesarios) se estableció en $287.403,48.

La actualización de remuneraciones para nuevos beneficiarios

La normativa publicada por la ANSES detalla además el mecanismo de actualización de las remuneraciones de quienes cesen su actividad laboral a partir del 31 de enero de 2026, o de aquellos trabajadores que, bajo regímenes de compatibilidad entre empleo y jubilación, soliciten el beneficio desde el 1° de febrero.

En esos casos, las remuneraciones históricas se ajustarán mediante los índices definidos por la Subsecretaría de Seguridad Social, con el objetivo de reflejar la evolución salarial al momento de calcular el haber inicial.

El actual esquema de movilidad previsional rige desde mediados de 2024 y dispone que los haberes se actualicen de manera mensual en función del IPC nacional, tomando como referencia la inflación registrada dos meses antes. En este marco, el aumento del 2,85% será el que se aplicará en febrero.