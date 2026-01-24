sábado 24 de enero 2026

Tragedia

La Pampa: un intendente perdió la vida tras ser golpeado por un elemento que perdió un camión en plena ruta

El jefe comunal perdió la vida cuando una pieza metálica que se desprendió de un camión grúa impactó contra el vehículo en el que viajaba junto a su familia rumbo a la costa atlántica.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Captura de pantalla 2026-01-24 175937

Quehué, La Pampa. El jefe comunal de esta localidad pampeana, Nazareno Cruz Otamendi, falleció este sábado por la mañana tras un violento accidente ocurrido en la ruta 18, informaron fuentes oficiales. El siniestro se produjo cuando el mandatario circulaba junto a su esposa y dos hijos rumbo a la costa atlántica.

image

Según las primeras investigaciones, un camión tipo grúa que transitaba en sentido contrario sufrió el desprendimiento de una pieza hidráulica —una estructura metálica de gran tamaño— que terminó golpeando de lleno el costado izquierdo de la Fiat Strada en la que viajaba Otamendi. El golpe fue tan severo que el intendente perdió la vida prácticamente de forma inmediata.

Su esposa, que iba como acompañante, logró controlar el vehículo después del impacto y trasladarlo hacia la banquina, evitando que los ocupantes sufrieran lesiones de mayor gravedad. Por precaución, fue asistida junto a sus hijos y trasladada al Hospital de General Acha, donde se constató que se encuentran fuera de peligro.

El hecho ocurrió alrededor de las 6 de la mañana, a la altura del kilómetro 265, cuando el grupo avanzaba por la ruta. La pieza que se salió del camión golpeó primero a la camioneta del intendente y luego fue embestida por otro vehículo que circulaba detrás, aunque sin consecuencias graves para sus ocupantes.

El conductor del camión quedó a disposición de la justicia mientras continúa la investigación bajo la figura de homicidio culposo. Las fuerzas de seguridad realizan peritajes para determinar las causas del desprendimiento de la pieza y si existió alguna falla en la sujeción del equipo.

La noticia conmocionó a la comunidad de Quehué y a dirigentes políticos de la región. Otamendi, vinculado a la Unión Cívica Radical, había asumido como intendente en 2023 y era reconocido por su cercanía con los vecinos y su actividad en la vida local.

