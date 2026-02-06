viernes 6 de febrero 2026

Comunicado

Madres del Dolor repudia de la venta de alcohol en el Monumental

El club iniciará este sábado una prueba piloto con alcohol en sectores específicos del estadio.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La vente de cerveza vuelve al Monumental.

La Asociación Madres del Dolor sacó un comunicado en repudio de la prueba piloto de venta de alcohol en el estadio Monumental que se iniciará este sábado debido a que “representa un riesgo”.

Desde el Club River Plate informaron que, a partir del próximo sábado, cuando reciba a Tigre por la cuarta fecha de la Zona B del Torneo Apertura, comenzará una prueba piloto con “fuertes restricciones” de venta de alcohol.

La cerveza tendrá un valor de $7.000 por lata de medio litro, con un límite máximo de dos unidades por persona. La compra será únicamente mediante preventa exclusiva a través de RiverID, habilitada hasta ocho horas antes del inicio del partido, y solo para mayores de 18 años.

Frente a esta medida tomada, grupos de familiares de víctimas viales sacaron un comunicado en el cual expresaron su preocupación ante la decisión abarcada por las autoridades de River Plate.

Para poder poner en marcha la venta, el club solicitó autorización al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y explicaron que el expendio se realizará únicamente en sectores habilitados: Palcos 360, espacios de hospitalidad y los denominados Espacios Quilmes ubicados en San Martín, Belgrano, Centenario y Sívori, todos con capacidad limitada y control permanente de accesos.

“Se informó que el consumo estará limitado a dos vasos por persona, pero nos preguntamos: ¿Cómo se controlará efectivamente ese límite y qué mecanismos reales se aplicarán para evitar excesos?”, manifestaron desde la Asociación.

En el escrito, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, se destaca que “esta experiencia, más allá de su interés comercial, representa un riesgo en materia de seguridad pública, ya que implica el egreso de miles de personas, muchas de ellas conductoras, y además demanda mayores controles y recursos del Estado”.

“Por ello, consideramos indispensable que se implementen controles de alcoholemia reforzados y visibles en los alrededores del estadio y en las principales vías de salida. El alcohol y la conducción son una de las principales causas de siniestros viales graves. La seguridad vial no puede quedar subordinada a intereses comerciales”, expresaron.

FUENTE: AgenciaNA

