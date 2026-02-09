lunes 9 de febrero 2026

Análisis

El minuto a minuto de la postura del uñaquismo sobre la reforma de Ley de Glaciares

Si bien el debate en el Senado se aplazó y no se tratará esta semana, las conversaciones entre los legisladores sanjuaninos que forman parte del peronismo avanzan. Hoy por hoy, qué opinan cada uno de ellos.

Por Ana Paula Gremoliche
Chica, Giménez y Uñac.&nbsp;

Chica, Giménez y Uñac. 

La reforma de la Ley de Glaciares propone delimitar con mayor precisión las zonas glaciar y periglaciar, definir cuáles glaciares aportan efectivamente al ciclo hídrico y otorgar mayor autonomía a las provincias, un punto clave para la actividad minera en San Juan. Aunque el Gobierno nacional había anunciado que el proyecto sería tratado en el Senado durante la sesión del miércoles 11 de febrero, finalmente decidió postergar el debate para los próximos días. En este escenario, atravesado además por la discusión sobre la reforma laboral y la baja de la edad de imputabilidad, los legisladores sanjuaninos alineados con el uñaquismo evalúan qué posición adoptar frente a la iniciativa.

El voto de los legisladores que no forman parte del peronismo es, cuanto menos, obvio. Los diputados nacionales que responden al Gobierno provincial, Nancy Picón y Carlos Jaime, votarán a favor, debido a la postura de la gestión minera que defiende la reforma. Por su parte, los legisladores de La Libertad Avanza (los diputados José Peluc y Abel Chiconi y el senador Bruno Olivera), seguirán los pasos del Gobierno nacional. Pero la duda radica en el peronismo uñaquista: ¿continuarán con la línea minera que llevaron durante ocho años de gestión o volverán a desdecirse?

Quizá la postura más evidente es la de la senadora Celeste Giménez. Si bien no respondió las consultas a este medio, lo cierto es que la legisladora que responde a La Cámpora suele seguir la postura del bloque conjunto, cuya mayoría está en contra de la reforma. Además, en el 2024, votó en contra del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

Los diputados Cristian Andino y Jorge “Coqui” Chica son aquellos que podrían dar el sí a la modificación. Ambos poseen una postura pro minera, aunque tienen el reparo de analizar nuevamente el dictamen, ya que dudan que, si se aprueba en el Senado, salga igual que como ingresó.

Según pudo conocer Tiempo de San Juan, el exintendente de San Martín tiene algunas observaciones al proyecto original, que le brinda mayor seguridad al sector que está en contra de la reforma. Es decir, que haya más garantías de que realmente las zonas que el sector minero explote no tengan aporte hídrico.

Para sostener la hipótesis de que Chica podría votar a favor de la modificatoria es necesario retrotraerse al 2024. El diputado le dio el visto bueno al RIGI, junto con sus por entonces pares Walberto Allende y Fabiola Aubone. Esta decisión fue contraria a la de casi todo el Bloque de Unión por la Patria, exceptuando los de catamarqueños.

La incógnita más grande es la de Sergio Uñac. El senador evita responder las consultas sobre esta temática y su pasado genera más dudas que repuestas. Es que el exgobernador de la provincia llevó adelante una postura y una gestión pro minera durante los ocho años de su mandato, y años atrás se manifestó a favor de una reforma de la Ley de Glaciares. Sin embargo, votó en contra del RIGI aún cuando los legisladores que le respondían lo hicieron a favor.

Esta dualidad todavía genera dudas hasta en su propio entorno. De hecho, según confirmaron algunas fuentes, aún no se pone en contacto con el resto de los legisladores que forman parte de su partido para acordar una postura. ¿Se repetirá lo sucedido durante la votación del RIGI?

El minuto a minuto de la postura del uñaquismo sobre la reforma de Ley de Glaciares

