Una fundación libertaria sostuvo que los juicios laborales por accidentes se multiplicaron por 44 desde el 2003

Los últimos datos del sistema de Riesgos del Trabajo muestran un fuerte aumento de la litigiosidad laboral, que alcanzó niveles récord en 2025, mientras que la evolución de los accidentes de trabajo no explica ese salto.

Video Reforma Laboral: tensión e incidentes en las afueras del Congreso

Sondeo de TIEMPO Grieta en San Juan por la reforma laboral: entre la necesidad de cambio y el miedo a la pérdida de derechos

Los datos son claves para el debate que se está manteniendo en el Senado respecto de la reforma laboral.

Durante 2025 se iniciaron casi 132.000 juicios por Riesgos del Trabajo, el nivel más alto desde la creación del sistema, según la Fundación Libertad y Progreso.

Esta cifra implica que los juicios laborales se multiplicaron por 44 desde el 2003.

Además, esto equivale a más de 350 nuevas demandas por día hábil, consolidando una tendencia que se profundizó en los últimos años.

Sin embargo, los datos de siniestralidad muestran una evolución distinta.

Los accidentes laborales crecieron en una primera etapa, pero luego se estabilizaron e incluso retrocedieron, sin acompañar el fuerte incremento de los juicios.

En la práctica, la cantidad de demandas crece muy por encima de los accidentes efectivos.

“Este desajuste tiene consecuencias económicas concretas”, indicó la fundación en un informe.

Dijo que “el aumento de la litigiosidad eleva los costos del sistema de ART, se traslada a mayores cargas para las empresas y afecta especialmente a pymes y sectores intensivos en empleo formal”.

Al mismo tiempo, la incertidumbre judicial se convierte en un factor que desalienta la contratación registrada y la inversión, indicó el informe.

En este marco, señaló que la discusión sobre la reforma laboral incorpora cada vez con más fuerza el capítulo de los juicios laborales.

Explicó que el desafío es “reducir la judicialización sin debilitar la protección del trabajador, corrigiendo incentivos que hoy favorecen el conflicto legal aun cuando los niveles de accidentes no lo justifican”.

En ese sentido, dijo que la experiencia regional “aporta referencias claras”.

Por ejemplo, señaló que, en Chile, el sistema de accidentes de trabajo muestra niveles de litigiosidad mucho más bajos, con estándares de cobertura similares.

“La mayor resolución administrativa de los casos y reglas más claras permiten alinear mejor accidentes y reclamos, reduciendo costos y dando mayor previsibilidad al empleo formal”, destacó.