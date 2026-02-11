Los salarios se seguirán cobrando a través de los bancos, y no de billeteras virtuales

La pretensión de las billeteras virtuales de convertirse en una opción para cobrar los salarios quedó trunca luego de que la propuesta se eliminara del proyecto de reforma laboral.

El sector fintech buscaba disputar con los bancos el manejo de las más de 10 millones de “cuentas sueldo” que hay en la Argentina.

La Cámara Fintech, que reúne las principales empresas pagos digitales, criticó la decisión del Congreso en un comunicado.

Y advirtió que “el salario es del trabajador. La decisión sobre dónde cobrarlo también debería serlo”.

Durante el fin de semana, las cámaras enviaron cartas a miembros del Senado explicando los riesgos de incluir a las billeteras virtuales para acreditar salarios.

“Esa discusión quedó fuera del Congreso por la presión de entidades tradicionales”, aseguró la organización empresaria, aseguró la cámara fintech.

Dijo que “lo que estaba en juego, no era la seguridad del sistema ni la estabilidad financiera, era algo mucho más simple y poderoso: la libertad del trabajador. Terminar con un esquema de sueldos cautivos que garantiza a los bancos millones de cuentas sin competencia real”.

“Permitir que cada persona elija dónde cobrar su sueldo no debilita al sistema financiero. Lo empuja a modernizarse y a competir. Y cuando hay competencia, mejoran los servicios, bajan los costos y gana el usuario”, sostuvieron en la Cámara Fintech.