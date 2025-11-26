miércoles 26 de noviembre 2025

El gobierno anuló la discusión por el salario mínimo, vital y móvil, y lo fijará por decreto

Las cámaras patronales ofrecieron 4.000 pesos de aumento al salario mínímo vital y móvil, que es de 322.000 pesos. Tras el rechazo de los trabajadores, el gobierno decidió laudar por decreto con un monto que, se estima, estará cerca de lo ofrecido por los patrones, y muy por debajo de la línea de indigencia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Esta mañana, el Consejo del Salario, compuesto por las tres centrales sindicales, las cámaras empresariales y el Gobierno, se reunió para determinar el nuevo Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), que actualmente se encuentra fijado en $322.000. La falta de acuerdo entre las partes ha llevado nuevamente a la decisión del Poder Ejecutivo de laudar por decreto en los próximos días.

La insólita oferta patronal

La reunión evidenció la enorme distancia entre las demandas sindicales y las propuestas del sector patronal. Los representantes empresariales presentaron una actualización calificada como "irrisoria", ofreciendo cifras que apenas superan el monto actual.

El cronograma ofrecido por los empresarios fue el siguiente:

  • Noviembre: $326.000
  • Diciembre: $331.000
  • Febrero: $340.000
  • Marzo: $345.000
  • Abril: $349.000

En total, esto representa un incremento de apenas $27.000 en seis meses. Los sindicatos y los analistas laborales coinciden en que este aumento se encuentra "muy por debajo de cualquier índice inflacionario y del valor de la Canasta Básica".

Un salario por encima de la indigencia

Las centrales sindicales, por su parte, exigieron cifras sustancialmente mayores que busquen recomponer la pérdida histórica del ingreso real. La CGT propuso un aumento a $512.000 en noviembre, con incrementos graduales hasta alcanzar $553.000 en abril de 2026.

La CTA Autónoma fue la más enfática, exigiendo un piso de $736.000 para noviembre, recordando que en abril las tres centrales habían coincidido en que el SMVM debía ubicarse en $644.000. El secretario general de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy, recordó que su Central propuso establecer una progresión de aumentos a partir de los $736.000, un monto que, según la central, es el único que se ubica "por encima de la línea de indigencia". En este sentido, el reclamo generalizado de las centrales fue alcanzar la Canasta Básica total.

La decisión de Milei y las críticas sindicales

Tras un cuarto intermedio donde ninguna de las partes modificó su postura, el Gobierno convocó a la sesión plenaria para anunciar que, ante la falta de consenso, definirá el aumento del SMVM por decreto presidencial.

Las centrales sindicales, especialmente la CTA Autónoma, criticaron duramente la decisión, señalando que durante los dos años de gestión de Javier Milei, el Ejecutivo ha aplicado "siempre el mismo criterio: sellar el Salario Mínimo en línea con la propuesta empresarial".

Hugo “Cachorro” Godoy sostuvo que el Gobierno, "en acuerdo con la UIA, CAME, la Asociación de Empresarios Argentinos y la Sociedad Rural", impidió alcanzar una mejora real. El dirigente tildó el manejo del Ejecutivo de "despotismo habitual" y afirmó que la resolución de la sesión es "una vergüenza que sigue hundiendo el SMVM y, con él, al conjunto de los ingresos de los trabajadores y trabajadoras en la Argentina".

Si el Ejecutivo mantiene su criterio habitual de alinearse con la propuesta empresarial (la cual alcanza solo $349.000 en abril de 2026), el nuevo SMVM consolidará una caída histórica del ingreso y se ubicará muy por debajo de los $736.000 que los trabajadores reclaman como piso para superar la línea de indigencia.

Mientras el Consejo sesionaba, las dos CTA junto a organizaciones como la UTEP, el Polo Obrero y la CCC, realizaron una masiva movilización en las puertas de la Secretaría de Trabajo, exigiendo que el ingreso básico se ubique al nivel de la Canasta Básica Total, además de reclamar un bono de fin de año y la recomposición de los ingresos de la economía popular.

