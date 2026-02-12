jueves 12 de febrero 2026

Atención trabajadores

Todos los cambios de la reforma laboral: convenio por empresa, tope a las indemnizaciones y banco de horas

Detalles de los puntos centrales que tendrá la ley de modernización impulsada por Javier Milei.

Por Agencia NA
image

El proyecto de modernización laboral que se apresta a votar esta noche el Senado, con el respaldo de la Libertad Avanza y dialoguistas, reforma el sistema de indemnizaciones, de horas extras, permite el acuerdo por empresa, y rebaja los aportes patronales para incentivar la contratación de empleo.

Los puntos centrales de la iniciativa que sancionará el Senado son los siguientes:

Convenios

-Se permite el convenio por empresa y establece que uno del ámbito mayor no puede modificar ni disponer el contenido de convenios de ámbito menor.

-Al vencer el convenio colectivo de trabajo habrá un año para negociar las cláusulas, imita la vigencia de los convenios colectivos una vez vencido su plazo, así como también establece un plazo de 1 año desde la promulgación de esta ley para que se convoque a las partes.

-Las asambleas se podrán realizar mediante la autorización previa del empleador.

Despidos

-Las indemnizaciones tendrán un tope de un salario promedio del convenio por año, donde se excluyen los bonos, premios, y otros rubros especiales que no sean mensuales.

-Se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para solventar los despidos para aquellas firmas que no puedan afrontar esos despidos, que estará financiado con el aporte del 1% de las contribuciones de las grandes empresas que destinan el Anses, y el 2,5% de las grandes empresas.

-La justicia laboral no podrá incrementar los créditos laborales con montos superiores al aumento de la inflación más un 3% anual.

-Las pymes podrán pagar las indemnizaciones en 18 cuotas mientras que las grandes empresas lo podrán hacer en 12 cuotas.

Sindicatos

-Se mantienen los aportes voluntarios y obligatorios de los trabajadores a los gremios, pero con un tope del 2%.

-Las obras sociales sindicales mantendrán el aporte del 6% de las empresas, en lugar del 5% como proponía el Gobierno.

Bancos

-Los bancos serán los únicos autorizados a poder pagar los sueldos y se descartó que puedan cumplir esa función las billeteras virtuales.

Justicia

-Se traspasará la justicia nacional laboral a la ciudad de Buenos Aires

Horas extras

-Se crea una banco de horas para compensar las horas extras con francos compensatorios u otro sistema, siempre respetando los descansos mínimos legales.

Vacaciones

-Las vacaciones se podrán realizar entre el 1 de octubre y el 30 de abril y se podrán fraccionar pero debe cumplir siete días

Certificados médicos

- Establece una serie de requisitos de validez para los certificados médicos que justifiquen las inasistencias por enfermedad o accidente inculpable.

-Ante la discrepancia de certificados médicos entre la empresa y un trabajador se podrá pedir una junta médica

Nuevos empleos

-Habrá incentivos para aquellas empresas que contraten nuevo personal que podrá tener rebaja de contribuciones patronales

RIMI

-Se crea un nuevo Régimen de Inversiones para las pequeñas y medianas empresas para nuevos emprendimientos, con beneficios de amortización de Ganancias e Iva.

Plataformas

-Se denomina a los repartidores como “prestadores independientes” sin relación de dependencia, aunque las empresas tendrán que contratar seguros de accidentes, y brindar capacitación a esos trabajadores.__IP__

Impuestos

-Se derogan impuestos internos a las embarcaciones, aviones, automóviles, celularesy productos santuarios, pero estableciendo obligaciones para las empresas como seguros de accidentes, capacitación en seguridad vial y transparencia en bloqueo

Establece un régimen de servicios privados de movilidad de personas y/o reparto a través de plataformas tecnológicas, en el cual establece los derechos y obligaciones de los prestadores independientes, así como las obligaciones de las empresas dueñas de las plataformas.

