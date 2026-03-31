martes 31 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Acuerdo

El gobernador de Chubut cobrará del Estado nacional 48 mil millones de una deuda

Ignacio Torres firmó con Sandra Pettovello lo que consideró "un acto de justicia".

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, firmó este martes con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, un acuerdo por el cual la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) reconoce y se compromete a pagar una deuda de más de $48 mil millones con la caja previsional provincial.

Lee además
Los bomberos que viajan a Chubut a combatir las llamas fueron despedidos en la mañana de este viernes.
Valentía y compromiso

Bomberos sanjuaninos viajan a Chubut a combatir los incendios forestales
Varias provincias han enviado dotaciones de bomberos y recursos a Chubut para combatir el fuego (Foto: Infobae)
Entre cenizas y heroísmo

Cara a cara con el infierno: el crudo relato de un bombero sanjuanino que combate el fuego en Chubut

La rúbrica se realizó en la sede del Ministerio de Capital Humano, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y establece la transferencia de los fondos adeudados en concepto de financiamiento del sistema previsional de Chubut, un reclamo sostenido durante años.

El entendimiento se enmarca en las gestiones impulsadas por el gobierno provincial, junto con una demanda presentada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para exigir el cumplimiento de esa obligación por parte del Estado nacional.

Torres calificó el acuerdo como “un acto de justicia” y sostuvo que “después de mucho tiempo, y tras años en los que el Estado nacional no avanzó en el pago de esta deuda millonaria, hoy logramos que se reconozca y se empiece a saldar lo que le corresponde a los jubilados de nuestra provincia”.

El mandatario provincial señaló que el resultado responde a “un trabajo serio, tanto en el plano institucional como en el ámbito judicial”, y remarcó que desde el inicio de su gestión se impulsó el reclamo ante Nación.

Asimismo, afirmó que “durante años no se impulsó el reclamo como correspondía”, y destacó que la firma del acuerdo permitirá avanzar en una solución concreta para los beneficiarios del sistema previsional chubutense.

“Estamos hablando de más de $48 mil millones que Nación le debía a Chubut, y que ahora van a volver a donde corresponden: a nuestra caja previsional”, expresó Torres, quien agregó que el logro pertenece a “todos los jubilados y centros de jubilados que sostuvieron este reclamo durante tanto tiempo”.

Finalmente, el gobernador sostuvo que “después de años en los que los jubilados de la provincia fueron olvidados por distintos gobiernos, hoy empezamos a devolverles lo que siempre fue suyo”.

Temas
Seguí leyendo

Imágenes exclusivas: el corazón del incendio en Chubut, desde la mirada de los bomberos sanjuaninos

Senado: se completó el ingreso de la primera tanda de pliegos de magistrados con un guiño a Rosatti

La "Ley Cazzu" se tratará en Argentina como un proyecto, tras la presentación en México

Quiénes son las jubiladas que, según Adorni, le prestaron 200.000 dólares para comprar un departamento

La Justicia citó a Testimonial a la escribana que dio fe en la compra del departamento de Adorni

Las jubiladas que le habrían prestado 200.000 dólares a Adorni dicen que no lo conocen

Según el INDEC volvió a bajar la pobreza

El Gobierno de San Juan reabrirá la paritaria docente: cuándo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
las jubiladas que le habrian prestado 200.000 dolares a adorni dicen que no lo conocen
Investigación

Las jubiladas que le habrían prestado 200.000 dólares a Adorni dicen que no lo conocen

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Matías Arce, el detenido.
Delito de grooming

Detuvieron a un empleado de comercio por acosar sexualmente a su vecina adolescente en Santa Lucía

La salida de Analía García de Barrick se produjo sin explicaciones oficiales y desató en los proveedores iglesianos donde opera Veladero una ola de versiones sobre internas, denuncias y disputas por contratos en el departamento sanjuanino.
Silencio oficial y versiones cruzadas en Iglesia

La extraña trama detrás de la repentina salida de la ejecutiva de Barrick

Tras el intenso calor, ¿llega la lluvia y baja la temperatura en San Juan?
Pronóstico

Tras el intenso calor, ¿llega la lluvia y baja la temperatura en San Juan?

Los Páez, el terror de Santa Lucía: ahora cayó el hermano del Tarta, quien tenía pedido de captura
Asentamiento Pedro Echagüe

Los Páez, el terror de Santa Lucía: ahora cayó el hermano del "Tarta", quien tenía pedido de captura

No sabía que él le hacía esas cosas a mi hija: habló la madre de la niña abusada y embarazada en San Juan
En las redes

"No sabía que él le hacía esas cosas a mi hija": habló la madre de la niña abusada y embarazada en San Juan

Te Puede Interesar

Durante enero-marzo, las solicitudes de microcréditos para el comercio de San Juan crecieron un 30%
Actividad

Durante enero-marzo, las solicitudes de microcréditos para el comercio de San Juan crecieron un 30%

Por Guillermo Alamino
Niña violada y embarazada: dictan 3 meses de prisión preventiva para el único sospechoso
Grave caso

Niña violada y embarazada: dictan 3 meses de prisión preventiva para el único sospechoso

Cómo estará el clima en San Juan este jueves, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.
Clima

Abril arranca otoñal en San Juan: jornada templada y con cielo cambiante

Así quedó el depósito de neumáticos en Chimbas tras el voraz incendio
Galería

Así quedó el depósito de neumáticos en Chimbas tras el voraz incendio

Lucía Rubiño y dos caras de una misma moneda: entre el juicio al caer y la queja planchada
Caso impactante

Lucía Rubiño y dos caras de una misma moneda: entre el juicio al caer y la queja "planchada"