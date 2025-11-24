Detienen a una mujer tras matar a puñaladas a su pareja: investigan si fue en legítima defensa

En las últimas horas del domingo, una fuerte discusión acabó en tragedia en Lomas de Zamora. Un hombre de 35 años fue asesinado a puñaladas por su pareja en una presunta pelea doméstica. La mujer fue detenida e investigan si actuó en legítima defensa.

Barrio Obrero Municipal Conmoción en Zonda por una mujer que encontraron sin vida: habría fallecido hace casi una semana

Rivadavia La Bebida, de luto por la muerte de la mujer que encontraron en un canal

El hecho sucedió en una vivienda en el barrio de Parque Barón, Lomas de Zamora, donde la Policía bonaerense fue alertada por un llamado de una vecina que advertía sobre una discusión a grito en el domicilio, ubicado en la calle Alfonsina Storni al 2300.

Según fuentes del caso, los efectivos policiales al arribar al lugar hallaron a un hombre, identificado como Juan Maximiliano Molina, tendido en el interior del domicilio y con “profundos cortes en el pecho y en el rostro” producidos por un arma blanca.

Minutos después, los efectivos identificaron en la propiedad a Laura R., también de 35 años y pareja de la víctima, quien presentaba restos de sangre. Según relató la mujer a la policía, el fallecido la había "agredido física y verbalmente". En medio del forcejeo, ella corrió a la cocina, tomó un cuchillo tipo Tramontina y lo clavó para "defenderse".

En tanto, la presunta agresión terminó en un ataque letal con "varias puñaladas que dejaron al hombre sin posibilidad de reacción". A pesar de que la mujer afirmó haberse defendido del ataque de su pareja, quedó aprehendida en el acto.

Por último, la causa quedó radicada en la UFI Nº 9 de Lomas de Zamora, que investigará si se trató de "defensa ante un episodio de violencia o si estamos frente a un homicidio agravado por el vínculo". Se esperan los resultados preliminares de la autopsia para esclarecer los momentos previos al trágico desenlace.

FUENTE: Crónica