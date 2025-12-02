martes 2 de diciembre 2025

Emoción y reconocimientoEl acto

Estela de Carlotto, recibió el título de Doctora Honoris Causa de la UNSJ

El acto tuvo lugar en la sede de “Abuelas de Plaza de Mayo” y en simultáneo se compartió interacción con el edificio del Rectorado de la UNSJ

Por Redacción Tiempo de San Juan
Estela de Carlotto recibió el título de Doctora Honoris Causa de la UNSJ de manos del rector Tadeo Berenguer.

Estela de Carlotto recibió el título de Doctora Honoris Causa de la UNSJ de manos del rector Tadeo Berenguer.

Este martes se realizó el acto de entrega del Doctor Honoris Causa a Estela Barnes de Carlotto. El evento tuvo lugar en la sede de Abuelas de Plaza de Mayo, en Buenos Aires y se realizó -complementariamente- una ceremonia en el hall central del Rectorado con transmisión en vivo.

La entrega de esta distinción, que la encabezó el rector Tadeo Berenguer, se debe al reconocimiento por su tarea en la búsqueda de nietos y nietas apropiadas ilegalmente durante la dictadura cívico militar de 1976-1983. Al mando de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Carlotto ha promovido también la concientización, educación y la creación de instituciones y políticas públicas reconocidas en todo el mundo.

También, la acción de las Abuelas por la restitución de la identidad impulsó el estudio genético, el "índice de abuelidad", fórmula estadística que, a partir de material genético, establece con precisión el parentesco entre una abuela y su nieto o nieta.

La iniciativa de la distinción de Honoris Causa a Carlotto surgió desde la Facultad de Ciencias Sociales y fue aprobada por el Consejo Superior en 2015. Diez años después se concretó dentro de un ambiente de respeto, emoción y reconocimiento.

FUENTE: UNSJ

Estela de Carlotto recibió el título de Doctora Honoris Causa de la UNSJ de manos del rector Tadeo Berenguer.
